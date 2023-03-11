Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên sẽ chính thức lên sóng vào dịp Valentine Trắng?

Mặc dù đóng máy đã lâu, dự án Quy Lộ (Đường Về) do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã lấy được giấy phép phát sóng gần đây. Mới đây, dự án này tung poster mới của 2 nhân vật chính và thông báo lịch lên sóng chính thức vào ngày 14/3 tới đây trên đài Hồ Nam, IQIY và MangoTV.

Như vậy, sau thời gian dài chờ đợi, chuyện tình lãng mạn của cặp đôi sẽ sớm được "trình làng" trên màn ảnh nhỏ. Có thể thấy khoảnh khắc tình cảm của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên, khoác chung khăn choàng, ôm ấp và nhìn nhau say đắm giữa khung cảnh tuyết rơi đầy lãng mạn. Trên các diễn đàn bàn luận phim, cư dân mạng bày tỏ sự mong chờ vào lần tái xuất của Đàm Tùng Vận cũng như hóng chemistry giữa cô và “tình mới” - Tỉnh Bách Nhiên.

Quy Lộ (Đường Về) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên), là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Lộ Viêm Thần đi làm cảnh sát đặc nhiệm. Cùng lúc đó, gia đình Quy Hiểu xảy ra biến cố, tình yêu của họ cũng kết thúc từ đó.

Mười năm sau, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần gặp lại và tái hợp, hai người đều nhận ra họ không thể kìm chế được sự khao khát tình yêu dành cho nhau. Thế nhưng cha mẹ của Lộ Viêm Thần lại sắp đặt hôn ước cho anh, và Lộ Viêm Thần đã quyết định đưa ra lựa chọn. Sau khi kết hôn, Viêm Thần bị thương trong một lần làm nhiệm vụ và hôn mê. Quy Hiểu mang thai chạy đến bên và sinh cho anh một đứa con gái, ở thành phố biên giới nơi anh làm nhiệm vụ suốt mười năm.

Trong dự án này, Đàm Tùng Vận vào vai cô gái ngây thơ, trong sáng, được cha mẹ yêu chiều tên Quy Hiểu. Còn về phía Tỉnh Bách Nhiên, nam diễn viên sẽ đảm nhận hình tượng Viêm Thần, một chàng trai lạnh lùng, bất cần vì không nhận được sự yêu thương và quan tâm của gia đình.