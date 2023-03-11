Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên sẽ chính thức lên sóng vào dịp Valentine Trắng?

Sao quốc tế 11/03/2023 13:56

Mặc dù đóng máy đã lâu, dự án Quy Lộ (Đường Về) do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã lấy được giấy phép phát sóng gần đây và đã rục rịch lịch lên sóng.

Mặc dù đóng máy đã lâu, dự án Quy Lộ (Đường Về) do Đàm Tùng VậnTỉnh Bách Nhiên đóng chính đã lấy được giấy phép phát sóng gần đây. Mới đây, dự án này tung poster mới của 2 nhân vật chính và thông báo lịch lên sóng chính thức vào ngày 14/3 tới đây trên đài Hồ Nam, IQIY và MangoTV.

Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên sẽ chính thức lên sóng vào dịp Valentine Trắng? - Ảnh 1Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên sẽ chính thức lên sóng vào dịp Valentine Trắng? - Ảnh 2Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên sẽ chính thức lên sóng vào dịp Valentine Trắng? - Ảnh 3

Như vậy, sau thời gian dài chờ đợi, chuyện tình lãng mạn của cặp đôi sẽ sớm được "trình làng" trên màn ảnh nhỏ. Có thể thấy khoảnh khắc tình cảm của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên, khoác chung khăn choàng, ôm ấp và nhìn nhau say đắm giữa khung cảnh tuyết rơi đầy lãng mạn. Trên các diễn đàn bàn luận phim, cư dân mạng bày tỏ sự mong chờ vào lần tái xuất của Đàm Tùng Vận cũng như hóng chemistry giữa cô và “tình mới” - Tỉnh Bách Nhiên.

Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên sẽ chính thức lên sóng vào dịp Valentine Trắng? - Ảnh 4

Quy Lộ (Đường Về) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên), là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Lộ Viêm Thần đi làm cảnh sát đặc nhiệm. Cùng lúc đó, gia đình Quy Hiểu xảy ra biến cố, tình yêu của họ cũng kết thúc từ đó.

Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên sẽ chính thức lên sóng vào dịp Valentine Trắng? - Ảnh 5

Mười năm sau, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần gặp lại và tái hợp, hai người đều nhận ra họ không thể kìm chế được sự khao khát tình yêu dành cho nhau. Thế nhưng cha mẹ của Lộ Viêm Thần lại sắp đặt hôn ước cho anh, và Lộ Viêm Thần đã quyết định đưa ra lựa chọn. Sau khi kết hôn, Viêm Thần bị thương trong một lần làm nhiệm vụ và hôn mê. Quy Hiểu mang thai chạy đến bên và sinh cho anh một đứa con gái, ở thành phố biên giới nơi anh làm nhiệm vụ suốt mười năm.

Trong dự án này, Đàm Tùng Vận vào vai cô gái ngây thơ, trong sáng, được cha mẹ yêu chiều tên Quy Hiểu. Còn về phía Tỉnh Bách Nhiên, nam diễn viên sẽ đảm nhận hình tượng Viêm Thần, một chàng trai lạnh lùng, bất cần vì không nhận được sự yêu thương và quan tâm của gia đình.

Fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp trong quá trình quay Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp trong quá trình quay Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận có thái độ không kính nghiệp khi tham gia dự án Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời.

Xem thêm
Từ khóa:   Quy Lộ Đàm Tùng Vận Tỉnh Bách Nhiên sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp trong quá trình quay Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không kính nghiệp trong quá trình quay Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Đàm Tùng Vận xuất hiện ấn tượng giữa khung cảnh tuyết rơi trên tạp chí Neufmode, lộ hint Quy Lộ sắp sửa lên sóng?

Đàm Tùng Vận xuất hiện ấn tượng giữa khung cảnh tuyết rơi trên tạp chí Neufmode, lộ hint Quy Lộ sắp sửa lên sóng?

Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này?

Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này?

Đàm Tùng Vận có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn, nguyên nhân do đâu?

Đàm Tùng Vận có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn, nguyên nhân do đâu?

Fan Đàm Tùng Vận đồng loạt thoát fanclub khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bình phiên trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Fan Đàm Tùng Vận đồng loạt thoát fanclub khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bình phiên trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 17 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 38 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 42 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới