Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này?

Sao quốc tế 10/02/2023 10:50

Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời.

Những ngày qua, dự án Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời do Đàm Tùng Vận và Hứa Khảo đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những thông tin hậu trường liên quan đến cặp đôi luôn được công chúng quan tâm.

Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời. Theo đó, Đàm Tùng Vận xuất hiện với trang phục đơn giản, tóc cắt ngắn ngang vai và cùng Hứa Khải đi trên đường.

Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này? - Ảnh 2

Tuy nhiên, đa số khán giả đều chê bai thẳng thừng, cho rằng phong cách này dìm hàng diễn viên, đặc biệt là Đàm Tùng Vận.Trong khi vẫn có không ít ý kiến bênh vực, khen ngợi Hứa Khải trong tạo hình này soái ca, ra dáng tổng tài, thì nàng tiểu hoa lại hứng đủ mọi lời lẽ không hay, thậm chí có người còn chê cô quá dừ.

Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này? - Ảnh 3Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này? - Ảnh 4

Trước đó, Đàm Tùng Vận đã gặp rắc rối lớn với fan khi chấp nhận đóng Em Còn Đẹp Hơn Ánh Sao nhưng lại bình phiên với Hứa Khải. Trên thực tế, Đàm Tùng Vận có thành tích phim ảnh khá tốt, danh tiếng lẫn địa vị đều cao hơn Hứa Khải. Việc chấp nhận "bình phiên" sẽ khiến Đàm Tùng Vận cứ mãi đứng một chỗ, không thể chen chân vào lứa Tiểu Hoa Đán 85 hàng đầu như cách Dương Mịch hay Triệu Triệu Lệ Dĩnh đang hướng tới.

Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này? - Ảnh 5

Chính vì thế, một số fan hâm mộ Đàm Tùng Vận tuyên bố rời fanclub. Hiện tại, vụ việc vẫn chưa được giải quyết êm xuôi. Đàm Tùng Vận chỉ có thể im lặng đi quay phim mà không đả động gì việc "bình phiên" nữa.

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) và Hàn Đinh (Hứa Khải). Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.

Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này? - Ảnh 6

Kỳ Tinh đau khổ đã đưa ra một quyết định chấn động, phát sinh tinh một đêm và người đầu tư vào công ty của cô - nam chính Hàn Đinh. Chàng tổng tài đẹp trai nổi tiếng với biệt danh "Hàn tạt nước", vì nói câu nào cũng sẽ xoáy vào điểm yếu khiến đối phương không thể trở mình, tuy nhiên trên thương trưởng lại nhìn xa trông rộng, bình tĩnh quyết đoán, là một tinh anh trong giới kinh doanh, người đã thay đổi cả cuộc đời Kỳ Tinh sau này.

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