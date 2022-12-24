Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tung loạt poster, xác nhận ngày lên sóng chính thức

Sao quốc tế 24/12/2022 13:31

Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền thông tin bộ phim truyền hình Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính vừa công bố lịch chiếu chính thức.

Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền thông tin bộ phim truyền hình Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng VậnVương Khải đóng chính vừa công bố lịch chiếu chính thức. Cụ thể phim sẽ lên sóng từ ngày 26/12 tới đây trên đài truyền hình CCTV8.

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tung loạt poster, xác nhận ngày lên sóng chính thức - Ảnh 1
Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải công bố lịch lên sóng - Ảnh: Internet

Hướng Gió Mà Đi là một bộ phim tả thực về quá trình phấn đấu trong ngành hàng không dân dụng. Trong đó, biên kịch phim đã thâm nhập sâu vào ngành nghề này, cùng các cố vấn chuyên nghiệp mài dũa kịch bản trong suốt 5 năm, tạo ra nhiều tình huống kịch tính, thắt mở về ngành hàng không dân dụng.

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tung loạt poster, xác nhận ngày lên sóng chính thức - Ảnh 2Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tung loạt poster, xác nhận ngày lên sóng chính thức - Ảnh 3Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tung loạt poster, xác nhận ngày lên sóng chính thức - Ảnh 4

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tung loạt poster, xác nhận ngày lên sóng chính thức - Ảnh 5
Hướng Gió Mà Đi là câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật Cố Nam Đình (Vương Khải) và Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận) - Ảnh: Internet

Ngoài ra, phim còn là câu chuyện kể về những con người từ nhiều ngành nghề khác nhau với hoàn cảnh, vị trí khác nhau trong ngành như tiếp viên hàng không, nhân viên mặt đất, nhân viên bảo dưỡng máy bay... qua đó, lột tả những mặt khuất còn ẩn giấu trong công tác thực tiễn.

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải tung loạt poster, xác nhận ngày lên sóng chính thức - Ảnh 6
 Phim còn là câu chuyện kể về những con người từ nhiều ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực hàng không - Ảnh: Internet

Nhân vật chính trong phim là Cố Nam Đình (Vương Khải) và Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận) cùng công tác trong cùng một đơn vị, hai người với tính cách khác nhau lại tình cờ trở thành thầy trò, trải qua hàng loạt xung đột và thử thách trong các sự cố hàng không, cuối cùng gạt bỏ mọi trở ngại, giúp đỡ nhau trưởng thành, cùng nhau xây dựng ước mơ.

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