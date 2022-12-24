Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền thông tin bộ phim truyền hình Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính vừa công bố lịch chiếu chính thức. Cụ thể phim sẽ lên sóng từ ngày 26/12 tới đây trên đài truyền hình CCTV8.

Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải công bố lịch lên sóng - Ảnh: Internet

Hướng Gió Mà Đi là một bộ phim tả thực về quá trình phấn đấu trong ngành hàng không dân dụng. Trong đó, biên kịch phim đã thâm nhập sâu vào ngành nghề này, cùng các cố vấn chuyên nghiệp mài dũa kịch bản trong suốt 5 năm, tạo ra nhiều tình huống kịch tính, thắt mở về ngành hàng không dân dụng.