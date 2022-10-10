Netizen tiết lộ bằng chứng chứng minh Triệu Lộ Tư vượt mặt 'đàn chị' Dương Tử, Đàm Tùng Vận thắng giải 'Nữ Thần Kim Ưng' năm nay?

Sao quốc tế 10/10/2022 16:01

Không phải Dương Tử hay Đàm Tùng Vận, Triệu Lộ Tư mới là người được netizen tiết lộ bằng chứng chứng minh mỹ nhân sẽ thắng giải 'Nữ Thần Kim Ưng' năm nay.

Giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng là 1 trong 3 lễ trao giải lớn nhất, uy tín và danh giá nhất Trung Quốc bên cạnh giải Phi Thiên và Bạch Ngọc Lan. Và trong giải thưởng Kim Ưng sẽ có một nhân vật được bình chọn và trao giải “Nữ thần Kim Ưng”.

Netizen tiết lộ bằng chứng chứng minh Triệu Lộ Tư vượt mặt 'đàn chị' Dương Tử, Đàm Tùng Vận thắng giải 'Nữ Thần Kim Ưng' năm nay? - Ảnh 1
Giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng là 1 trong 3 lễ trao giải lớn nhất, uy tín và danh giá nhất Trung Quốc - Ảnh: Internet

Điều mà khán giả quan tâm nhất trong mỗi mùa “nữ thần Kim Ưng” không phải nhân vật chính mà là bộ trang phục mà nữ diễn viên đó sẽ khoác lên người. Mỗi bộ đồ nữ thần Kim Ưng đều được thiết kế công phu, tỉ mỉ với sự đầu tư cao về cả tiền bạc lẫn ý tưởng. Bởi vậy cứ 2 năm 1 lần, netizen lại được dịp chiêm ngưỡng cũng như so sánh các nữ thần Kim Ưng mới và cũ với nhau.

Như những năm trước, càng gần kề đến ngày trao lễ giải thưởng Kim Ưng năm nay, không khi của mạng xã hội tranh luận ngày càng rộn ràng hơn. Những gương mặt được dân tình đồn đoán trong năm nay có thể kể đến như Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, Đàm Tùng Vận, Lý Thấm, Dương Mịch,…Bởi vì họ là những gương mặt tiêu biểu cho nền phim ảnh Hoa Ngữ những năm gần đây.

Netizen tiết lộ bằng chứng chứng minh Triệu Lộ Tư vượt mặt 'đàn chị' Dương Tử, Đàm Tùng Vận thắng giải 'Nữ Thần Kim Ưng' năm nay? - Ảnh 2
Có rất nhiều cái tên được đồn đoán nhận giải thưởng Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một blogger xứ Trung đã loan truyền thông tin nhân vật sẽ nhận giải thưởng Kim Ưng danh giá năm nay không ai khác ngoài Triệu Lộ Tư, thậm chí trang phục trong buổi lễ trao giải cũng đã được đặt may. Người này còn cho biết mỹ nhân này xứng đáng nhận được giải thưởng bởi những bộ phim trong thời gian gần đây của mỹ nhân như Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ đều đạt được thành tích cao và đón nhận nồng nhiệt của công chúng. Không những thế, người này còn thề thốt nếu thông tin trên không đúng sự thật sẽ bị tai nạn.

Netizen tiết lộ bằng chứng chứng minh Triệu Lộ Tư vượt mặt 'đàn chị' Dương Tử, Đàm Tùng Vận thắng giải 'Nữ Thần Kim Ưng' năm nay? - Ảnh 3
Netizen tiết lộ bằng chứng chứng minh Triệu Lộ Tư vượt mặt 'đàn chị' Dương Tử, Đàm Tùng Vận thắng giải 'Nữ Thần Kim Ưng' năm nay? - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư được đồn đoán nhận giải Kim Ưng năm nay và trang phục cũng đã đặt may - Ảnh: Internet

Nhiều netizen sau khi đọc được thông tin này đã tranh cãi dữ dội. Bởi lẽ Triệu Lộ Tư chỉ là tiểu hoa lứa 95 mới nổi, khả năng diễn xuất cũng chỉ tiến bộ gần đây. So với các đàn chị trong danh sách đồn đoán, mỹ nhân thua xa về mặt diễn xuất lẫn tài nguyên phim bạo. Một số người còn chê Triệu Lộ Tư diễn một màu và quá khứ giả tạo, cọ nhiệt bạn diễn nên không xứng đáng có được giải thưởng này.

Netizen tiết lộ bằng chứng chứng minh Triệu Lộ Tư vượt mặt 'đàn chị' Dương Tử, Đàm Tùng Vận thắng giải 'Nữ Thần Kim Ưng' năm nay? - Ảnh 5
Thông tin Triệu Lộ Tư sẽ chiến thắng gây bão cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin Triệu Lộ Tư là ‘nữ thần Kim Ưng’ năm nay chỉ là đồn đoán và không có chứng cứ xác thật. Các netizen tiếp tục hóng chờ ngày công bố giải thưởng để chứng minh lời đồn đoán nào mới là chính xác nhất.

 

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