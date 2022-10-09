Hình ảnh hậu trường mới vừa được tiết lộ cho thấy cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Triết Viễn đang ghi hình tại một quán trà sữa, cả hai có màn chemistry cực ngọt khiến fan quắn quéo.

Triệu Lộ Tư là một trong những lưu lượng nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Gần đây, mỹ nhân được bình chọn dẫn đầu lứa mỹ nhân 95. Chính vì thế, những dự án mới nhất của mỹ nhân luôn được công chúng quan tâm. Dự án, Vụng Trộm Không Thể Giấu là dự án kết hợp lần đầu tiên của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Dù vẫn chưa hoàn thành, nhưng những ảnh leak được tung ra luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh leak của Vụng Trộm Không Thể Giấu luôn thu hút cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Theo đó, hình ảnh hậu trường mới vừa được tiết lộ cho thấy cặp đôi chính đang ghi hình tại một quán trà sữa, cả hai trò chuyện thân mật vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, Trần Triết Viễn nhẹ nhàng cuối xuống nhìn Triệu Lộ Tư cười ngọt ngào, khoảng cách chiều cao dễ thương khiến dân tình đều không khỏi khen ngợi cặp đôi trai xinh gái đẹp rất xứng đôi vừa lứa. Vốn có vóc người thanh mảnh, Triệu Lộ Tư khi sánh đôi cùng Trần Triết Viễn trông hệt cô bé nhỏ nhắn, rất giống Tang Trĩ trong nguyên tác mô tả.

Cặp đôi chính đang ghi hình tại một quán trà sữa, cả hai trò chuyện thân mật vui vẻ - Ảnh: Internet Về phía các fan nguyên tác, phần lớn đều khen ngợi cặp đôi trẻ có ngoại hình trông vừa năng động trẻ trung lại vừa đáng yêu, khi đứng chung khung hình mang lại cảm giác xứng đôi tràn đầy không khí thanh xuân tươi trẻ. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất đó là hình tượng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viên không đúng với khoảng cách tuổi tác trong nguyên tác bởi trong truyện Tang Trĩ được mô tả chỉ mới là cô bé học cấp 2, trong khi Đoàn Gia Hứa đã vào đại học. Theo đó, nhiều ý kiến khác cho rằng lên phim, tuổi của Tang Trĩ có khả năng cao sẽ phải thay đổi mới có thể thông qua khâu xét duyệt lên sóng.



Vẻ đẹp ngọt ngào của Triệu Lộ Tư luôn khiến người hâm mộ xao xuyến - Ảnh: Internet Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết "ngược", của hai nhân vật Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Hai người phải lòng nhau từ thời cấp 2, nhưng buộc phải chia xa ở những năm tháng đại học. Sau này khi trưởng thành, Tang Trĩ là người chủ động đến bên Đoàn Gia Hứa, quyết tâm chăm sóc bảo vệ anh và thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu nay. Poster phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Hiện tại, các khán giả vẫn tiếp tục hóng chờ những hình ảnh và thông tin mới nhất từ bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn.

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