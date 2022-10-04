Cách xử lý 'antifan' của các mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư combat antifan, Dương Tử đáp trả nhẹ nhàng nhưng không bằng hai người này?

Dương Tử là một trong những tiểu hoa 9x nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Mỹ nhân góp mặt cho nhiều bộ phim và được giới chuyên môn đánh giá cao. Là diễn viên nổi tiếng, sở hữu lượt fan đông đảo nhưng bên cạnh đó cô nàng cũng có số lượng antifan nhiều không kém.

Được biết, cách đây không lâu, cô đã “tự thân vận động” lên mạng xã hội để tìm kiếm những bài bị antifan mỉa mai, chửi bới theo từ khóa: “Dương Tử béo, Dương Tử xấu”. Sau đó nàng tiểu hoa 9X này đã tự mình trả lời các bình luận gay gắt đó một cách hài hước: “Haha, thật ngại ngùng. Tôi đọc được rồi”.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư là một trong những cái tên mới nổi của Cbiz. Tuy nhiên, cô nàng lại được ưu ái khi tham gia nhiều bộ phim lớn và góp mặt nhiều trong các sự kiện quảng cáo. Tuy nhiên, từ lúc vào nghề đến hiện tại, Triệu Lộ Tư không được lòng nhiều khán giả, một bộ phận antifan đã ráng cho cô danh xưng ‘mỹ nhân trà xanh’.

Nguyên nhân xuất phát cái tên này vì Triệu Lộ Tư từng ‘ké fame’ của các nghệ sĩ nổi tiếng khi tham gia cùng dự án. Từ Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba hay đến các sao nam đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Dương Dương, Tiêu Chiến. Hành động này khiến nữ diễn viên bị cho rằng đang dùng chiêu để đánh bóng tên tuổi, khiến dàn sao trở thành “người lót đường” cho sự nghiệp của cô.

Trong một buổi livestream, Triệu Lộ Tư vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ. Đây cũng chính là cơ hội lớn để anti được dịp lên tiếng. Trong lúc đang vui vẻ nhận “cơn mưa” lời chúc từ fan thì đã có vô số tài khoản vào mời cô uống trà xanh và chính điều này đã khiến Triệu Lộ Tư tức giận và liên tục đáp trả gay gắt thái độ thách thức của antifan.

Đoạn clip này đã nhanh chóng lan truyền trên MXH. Sự việc này vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, một số người cho rằng Triệu Lộ Tư đang quá nhạy cảm nên mới có phản ứng gay gắt như vậy.

Dương Mịch - Đáp trả cực thông minh

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Gia nhập showbiz từ thời là sao nhí, Dương Mịch nhanh chóng nổi tiếng nhờ tài năng cũng như sở hữu diện mạo cực xịn. Tính đến thời điểm hiện tại, Dương Mịch đã trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất nhì tại làng giải trí xứ Trung.

Hiển nhiên, việc fan đông thì cũng đồng nghĩa với việc antifan cũng đông không kém. Khi được hỏi về những việc antifan đã làm, Dương Mịch chỉ đáp: “Tôi không phải là tiền Nhân dân tệ, mà có khả năng làm cho mọi người ai ai đều yêu thích tôi được”.

Triệu Lệ Dĩnh - Kiện antifan

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là nghệ sĩ sở hữu lượng antifan đông đảo bậc nhất. Triệu Lệ Dĩnh có vẻ ngoài hiền lành, điềm đạm, thế nhưng mỹ nhân này cũng từng khiến cư dân mạng bất ngờ khi công khai khởi kiện fan của Tiêu Chiến.

Theo đó, cách đây không lâu, fan của Tiêu Chiến từng có bôi nhọ Triệu Lệ Dĩnh khi bộ phim Hữu Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Tiêu Chiến không thành công như mong đợi. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh đã thắng kiện và bắt antifan xin lỗi và bồi thường tiền. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã dùng toàn bộ số tiền đó để quyên góp vào quỹ từ thiện giúp đỡ những người khó khăn.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Cảm ơn antifan

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Là 1 trong những ngôi sao hạng A nổi tiếng đình đám nhất nhì ở showbiz Hoa ngữ hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang sở hữu nhan sắc và ngoại hình cực vượt trội so với lứa tiểu hoa cùng thời. Nhưng bên cạnh những bình luận tích cực thì mỹ nhân Tân Cương cũng từng hứng phải loạt chỉ trích từ netizen.

Mới nhất, tại buổi livestream, Nhiệt Ba đang hào hứng trò chuyện cùng fan khi đang thưởng thức món lẩu. Theo đó, nữ diễn viên diện trang phục đơn giản nhưng vẫn “10 điểm”. Tuy nhiên, buổi livestream đang diễn ra vui vẻ, bỗng có một số tài khoản vào bình luận những ngôn từ không hay về nhan sắc của nữ diễn viên.

Theo đó, antifan cho rằng việc để da bóng nhẫy, tóc bết dầu không được buộc gọn đã “dìm hàng” mỹ nhân Tân Cương. Không ít người nhận xét Địch Lệ Nhiệt Ba trông thiếu khí chất hơn rất nhiều so với ảnh tham dự sự kiện đã được trang điểm và photoshop kỹ.

Trước những lời chê bai, mỹ nhân Tân Cương vẫn giữ được sự bình tĩnh, cô không những không bực tức mà còn nhẹ nhàng cảm ơn vì khán giả đã góp ý. Hành động tinh tế của Địch Lệ Nhiệt Ba sau đó đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ phía cư dân mạng. Theo đó, cách đáp trả của cô chẳng những thông minh, tinh tế mà còn không làm mất lòng người khác, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ nổi tiếng.