Sự thật đằng sau hào quang của dàn sao Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh bị ghẻ lạnh, nhục mạ, Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm

Sao quốc tế 02/10/2022 19:29

Để có được 'danh phận' trong lòng fan như ngày hôm nay, các ngôi sao từng phải "ngậm đắng nuốt cay", chịu đựng nhiều tủi hờn khi bước chân vào thế giới hào nhoáng showbiz.

Triệu Lệ Dĩnh bị nhục mạ, ghẻ lạnh

Sự thật đằng sau hào quang của dàn sao Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh bị ghẻ lạnh, nhục mạ, Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Sinh ra ở một vùng quê nghèo khó, ngay từ nhỏ Triệu Lệ Dĩnh đã mong muốn thay đổi số phận của bản thân mình. Tuy nhiên vì nhan sắc không nổi bật không được đào tạo chính quy về diễn xuất, lại chẳng có hậu thuẫn nên Triệu Lệ Dĩnh không được coi trọng. Cô đi lên từ những vai diễn nhỏ vô danh, nên không tránh khỏi việc bị chèn ép.

Thời chưa nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh diễn vai phụ không tên trong một dự án truyền hình. Cô bị đạo diễn mắng công khai giữa hàng chục nhân viên: "Tại sao cô lại bĩu môi như vậy, trông giống miệng lợn".

Khi tham gia Tân Hoàng Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dĩnh không được lòng Quỳnh Dao vì cho rằng không phù hợp với vai Tình Nhi. Thậm chí, vào đêm giao thừa, mọi người trong ekip đều tụ họp ăn uống vui vẻ, chỉ có mỹ nhân 85 bị ghẻ lạnh, ngậm ngùi ngồi bàn riêng một mình ăn trong nước mắt

Cũng chính vì những ngày tháng không được tôn trọng như vậy mà nữ diễn viên liều mạng đóng phim để mong nổi tiếng, được đối xử công bằng tử tế.

Dương Tử bị thay vai, bị đuổi khỏi đoàn ngay trong đêm

Sự thật đằng sau hào quang của dàn sao Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh bị ghẻ lạnh, nhục mạ, Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

Vốn là ngôi sao hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ từ rất sớm, Dương Tử nhận được rất nhiều hợp đồng đóng phim và quảng cáo cũng như trái tim người hâm mộ. Suốt nhiều năm lăn lộn với nghề, Dương Tử chứng kiến nhiều lần dâu bể, nếm trải đủ khó khăn trên trần đời. Trong 1 show truyền hình mới đây, nữ diễn viên đã có trải lòng nhiều đắng cay khi bị đoàn phim đối xử tệ bạc.

Dương Tử chia sẻ rằng con gái của 1 nhà đầu tư đã tốn 1 khoản tiền rất lớn để được tham gia đóng phim. Nửa đêm, đạo diễn đột ngột xông vào phòng Dương Tử, yêu cầu cô sắp xếp hành lý, nhanh chóng “cuốn gói” rời khỏi đoàn càng sớm càng tốt. Sau đó, họ đuổi 2 mẹ con nữ diễn viên đi.

Sự việc đã trôi qua nhiều năm nhưng vẫn để lại tổn thương trong tâm hồn của Dương Tử khiến cô mãi không quên.

Đặng Luân bị cho ăn “bơ”, vật lộn tìm chỗ đứng

Sự thật đằng sau hào quang của dàn sao Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh bị ghẻ lạnh, nhục mạ, Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm - Ảnh 3
Đặng Luân - Ảnh: Internet

Nổi danh từ bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, ít ai biết rằng, Đặng Luân cũng từng khổ sở, trong việc tìm chỗ đứng trong làng giải trí. Suốt 1 thời gian dài, Đặng Luân phải chủ động liên hệ từng đoàn phim để tìm đất diễn.

Khoảng thời gian đóng phim Nhiên Tình Đại Địa, Đặng Luân chỉ thủ vai phụ. Trong sự kiện quảng bá, Đặng Luân thậm chị bị xếp ngoài rìa, thậm chí không được cầm micro mặc dù có hàng chục chiếc đang hướng về phía nam chính.

Trong đoạn clip livestream sự kiện năm đó, người hâm mộ còn nhận ra Đặng Luân bị ᴄắᴛ khỏi khung hình, và gương mặt của nam diễn viên cũng vô cùng đáng thương

Xa Thi Mạn bị trợ lý đạo diễn ném kịch bản vào người

Sự thật đằng sau hào quang của dàn sao Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh bị ghẻ lạnh, nhục mạ, Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm - Ảnh 4
Xa Thi Mạn - Ảnh: Internet

Thời kỳ Xa Thi Mạn mới bước chân vào giới giải trí, cô bị chê về diễn xuất và chịu không ít đắng cay. Nữ diễn viên từng bị trợ lý đạo diễn mắng chửi trước hàng chục người. "Lúc đó tôi cảm thấy mình không còn chút tôn nghiêm nào", Xa Thi Mạn nói.

Người trợ lý này còn từng nóng giận lấy túi nylon chụp lên đầu nữ diễn viên vì cô quay hỏng nhiều lần. "Đối với người tâm tính kém như vậy, tôi không bao giờ muốn gặp lại", minh tinh Thâm cung nội chiến chia sẻ.

BXH top 10 mỹ nhân Hoa Ngữ có mức độ phổ biến trên mạng xã hội: Nhiệt Ba vượt xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đứng gần cuối danh sách

BXH top 10 mỹ nhân Hoa Ngữ có mức độ phổ biến trên mạng xã hội: Nhiệt Ba vượt xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đứng gần cuối danh sách

Sina vừa công bố bảng xếp hạng độ nổi tiếng của mỹ nhân Hoa Ngữ từ đầu năm 2022 đến nay. Theo đó, những cái tên xuất hiện trong BXH top 10 sao nữ  có mức độ phổ biến trên Weibo cũng tạo nên không ít tranh cãi từ phía khán giả.

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Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Đặng Luân Xa Thi Mạn sao hoa ngữ

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