Dương Tử xuất hiện như 'công chúa Lọ Lem' trong một sự kiện, các netizen 'mê mẩn' vì mỹ nhân sở hữu điều này?

Sao quốc tế 28/09/2022 14:08

Dương Tử vừa tung loạt ảnh tham dự một sự kiện ở Hàng Châu. Điều khiến công chúng chú ý là u mê mỹ nhân là vì điểm này.

Dương Tử là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Hoa Ngữ. Cô là gương mặt quen thuộc của phim ảnh xứ Trung nên luôn được giới truyền thông và công chúng săn đón trong các dự án quảng cáo và các sự kiện lớn nhỏ.

Mới đây, Dương Tử tham dự một sự kiện ở Hàng Châu. Điều khiến công chúng chú ý là loạt ảnh về trang phục của mỹ nhân khi tham gia sự kiện. Cụ thể, Dương Tử được chở đến bởi một chiếc xe màu xanh hết sức hoành tráng đến sự kiện. Người hâm mộ ngỡ ngàng hình ảnh Dương Tử bước ra từ trong xe với bộ váy xòe màu xanh không khác gì một cô công chúa.

Dương Tử xuất hiện như 'công chúa Lọ Lem' trong một sự kiện, các netizen 'mê mẩn' vì mỹ nhân sở hữu điều này? - Ảnh 1
Dương Tử xuất hiện như 'công chúa Lọ Lem' trong một sự kiện, các netizen 'mê mẩn' vì mỹ nhân sở hữu điều này? - Ảnh 2 
Dương Tử xuất hiện như 'công chúa Lọ Lem' trong một sự kiện, các netizen 'mê mẩn' vì mỹ nhân sở hữu điều này? - Ảnh 3

Dương Tử bước ra với bộ váy xòe màu xanh không khác gì một cô công chúa - Ảnh: Internet

 

Từ thời điểm xuống xe đến khi vào bên trong sự kiện, Dương Tử khoác một chiếc áo choàng màu đen. Bên ngoài có rất nhiều fan hâm mộ, để đáp lại tình cảm của họ, cô nàng đã có hành động thả tim vô cùng dễ thương.

Dương Tử xuất hiện như 'công chúa Lọ Lem' trong một sự kiện, các netizen 'mê mẩn' vì mỹ nhân sở hữu điều này? - Ảnh 4
Dương Tử xuất hiện như 'công chúa Lọ Lem' trong một sự kiện, các netizen 'mê mẩn' vì mỹ nhân sở hữu điều này? - Ảnh 5

Dương Tử thả tim với fan hâm mộ - Ảnh: Internet

Chiếc váy đã làm tròn nghĩa vụ của mình khi khoe trọn được bờ vai thon gọn của nữ diễn viên, đồng thời để lộ xương quai xanh bao người phải mơ ước khiến nhiều netizen không khỏi u mê.

-Bộ váy cùng tone với chiếc xe, cô gái Dương Tử tỏa sáng nhất đêm

-Nhìn Dương Tử giống công chúa lọ lem

-Thích Dương Tử mặc áo trễ vai vì cổ và vai em ấy cực đẹp

-Vẫn thích phong cách này của Dương Tử, không chạy theo xu hướng để làm vừa lòng tất cả mọi người

Dương Tử xuất hiện như 'công chúa Lọ Lem' trong một sự kiện, các netizen 'mê mẩn' vì mỹ nhân sở hữu điều này? - Ảnh 6
Dương Tử xuất hiện như 'công chúa Lọ Lem' trong một sự kiện, các netizen 'mê mẩn' vì mỹ nhân sở hữu điều này? - Ảnh 7

Bộ váy để lộ xương quai xanh của Dương Tử khiến bao người phải mơ ước - Ảnh: Internet

Hiện tại, Dương Tử đang có bộ phim Trường Tương Tư vừa đóng máy cũng như vừa tung poster tạo hình nhân vật. Bộ phim quy tụ dàn cast nổi bật như Dương Tử, Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý, Đặng Vi,…

Dương Tử xuất hiện như 'công chúa Lọ Lem' trong một sự kiện, các netizen 'mê mẩn' vì mỹ nhân sở hữu điều này? - Ảnh 8
Poster nhân vật của Dương Tử trong phim Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Các khán giả tiếp tục mong chờ ngày lên sóng chính thức của bộ phim cũng như những dự án tiếp theo của mỹ nhân.

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