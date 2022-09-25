Dương Tử tiếp tục tố cáo một thương hiệu nội y sử dụng hình ảnh trái phép và được bồi thường số tiền lớn?

Sao quốc tế 25/09/2022 19:18

Dương Tử tố cáo công ty TNHH Health Technology Febylove Quảng Đông tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi, kèm những lời quảng cáo như "ngôi sao màn ảnh nổi tiếng nhiệt liệt giới thiệu".

Dương Tử là một trong những diễn viên ăn khách của màn ảnh xứ Trung. Không những vậy cô còn là những gương mặt được săn đón trong các hợp đồng quảng cáo. Chính bởi sự nổi tiếng, hình ảnh của Dương Tử không ít lần bị một số thương hiệu sử dụng trái phép mà không hỏi qua chính chủ.

Dương Tử tiếp tục tố cáo một thương hiệu nội y sử dụng hình ảnh trái phép và được bồi thường số tiền lớn? - Ảnh 1
Hình ảnh của Dương Tử không ít lần bị một số thương hiệu sử dụng trái phép - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã hiển thị hồ sơ công bố kết quả thẩm tra xử lý vụ án tranh chấp vi phạm bản quyền giữa Dương Tử và công ty TNHH Health Technology Febylove Quảng Đông. Cụ thể, văn bản hiển thị, Dương Tử tố cáo công ty này tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi, kèm những lời quảng cáo như "ngôi sao màn ảnh nổi tiếng nhiệt liệt giới thiệu". Đồng thời, công ty này đã thông qua các nền tảng chính thức khác lợi dụng hình ảnh Dương Tử tuyên truyền quảng cáo thương hiệu đồ lót.

Dương Tử tiếp tục tố cáo một thương hiệu nội y sử dụng hình ảnh trái phép và được bồi thường số tiền lớn? - Ảnh 2
Dương Tử tiếp tục tố cáo một thương hiệu nội y sử dụng hình ảnh trái phép và được bồi thường số tiền lớn? - Ảnh 3

 Dương Tử kiện công ty sử dụng hình ảnh của mình trái phép để tuyên truyền quảng cáo thương hiệu đồ lót - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong văn bản, phía Dương Tử cho biết hình ảnh của mình do Công ty Tuotu Bắc Kinh tự ý ủy quyền cho bị cáo Công ty TNHH Health Technology Febylove. Công ty TNHH Health Technology Febylove cũng giải thích tất cả hình ảnh công ty sử dụng đều do bên thứ ba ủy quyền sử dụng, hai bên đã thanh toán hợp đồng hợp lý, không cố ý sử dụng trái phép hình ảnh.

Tòa án kết án cho rằng sử dụng hình ảnh của một cá nhân bắt buộc phải có được sự đồng ý của người đó. Bên công ty TNHH Health Technology Febylove không đủ bằng chứng chứng minh đã có sự đồng ý của Dương Tử sử dụng hình ảnh. Cuối cùng, tòa án tuyên phạt công ty TNHH Health Technology Febylove công khai xin lỗi đồng thời bồi thường cho Dương Tử 300.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng Việt Nam), công ty Tuotu Bắc Kinh cũng đồng chịu trách nhiệm.

Dương Tử tiếp tục tố cáo một thương hiệu nội y sử dụng hình ảnh trái phép và được bồi thường số tiền lớn? - Ảnh 4
Công ty này công khai xin lỗi đồng thời bồi thường cho Dương Tử 300.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng Việt Nam) - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, Dương Tử cũng đã khởi kiện công ty Pulla vì tự ý sử dụng hình ảnh của mình để quảng bá cho thương hiệu thời trang trong suốt 2 năm kể từ khi hết hạn hợp đồng đại sứ hình tượng. Công ty này cũng đã xin lỗi công khai và bồi thường cho mỹ nhân 250.000 nhân dân tệ (khoảng 830 triệu đồng Việt Nam).

 

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