Dương Tử tiếp tục tố cáo một thương hiệu nội y sử dụng hình ảnh trái phép và được bồi thường số tiền lớn?

Dương Tử là một trong những diễn viên ăn khách của màn ảnh xứ Trung. Không những vậy cô còn là những gương mặt được săn đón trong các hợp đồng quảng cáo. Chính bởi sự nổi tiếng, hình ảnh của Dương Tử không ít lần bị một số thương hiệu sử dụng trái phép mà không hỏi qua chính chủ.

Hình ảnh của Dương Tử không ít lần bị một số thương hiệu sử dụng trái phép - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã hiển thị hồ sơ công bố kết quả thẩm tra xử lý vụ án tranh chấp vi phạm bản quyền giữa Dương Tử và công ty TNHH Health Technology Febylove Quảng Đông. Cụ thể, văn bản hiển thị, Dương Tử tố cáo công ty này tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi, kèm những lời quảng cáo như "ngôi sao màn ảnh nổi tiếng nhiệt liệt giới thiệu". Đồng thời, công ty này đã thông qua các nền tảng chính thức khác lợi dụng hình ảnh Dương Tử tuyên truyền quảng cáo thương hiệu đồ lót.