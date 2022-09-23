Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

Mỹ nhân là nghệ sĩ sở hữu hàng loạt phim ăn khách, phải kể đến như Chân Hoàn Truyện, Tân Bến Thượng Hải, Mị Nguyệt Truyện… Tuy những bộ gần đây có sự tham gia của Tôn Lệ đều dấy lên hàng loạt ý kiến trái chiều, bởi diễn xuất đỉnh chóp từ nhiều năm trước của cô dường như đã đi xuống nhưng lượng rating vẫn cực kỳ cao ngất ngưỡng.

Nghê Ni tuy không nổi đình nổi đám bên mảng phim truyền hình, thế nhưng cô luôn nhận về “cơn mưa lời khen” vì diễn xuất khá ổn, danh tiếng của mỗi tác phẩm đều cực tốt. Vậy nên, dù chưa sở hữu thành tích đáng nể nào trên màn ảnh nhỏ nhưng cô vẫn là gương mặt được nền tảng săn đón.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Quay trở lại đường đua phim truyền hình với Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi đã gặt hái được hàng loạt thành tích khiến các nền tảng đổ xô tìm kiếm cô để mời hợp tác. 16 năm vắng bóng không khiến “thần tiên tỷ tỷ” mất đi sức hút của mình, giờ đây cô còn là diễn viên top đầu được nền tảng hướng tới.

“Bộ tứ đỉnh lưu” Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử

Bộ tứ đỉnh lưu Mịch – Dĩnh – Ba – Tử - Ảnh: Internet

Mang trên mình danh đỉnh lưu bao năm qua, cái mà những nàng mỹ nhân này có chính là lưu lượng, nhiệt độ và độ chủ đề. Ngay cả khi đã lâu rồi Mịch – Dĩnh – Ba – Tử không có phim nào thật sự ấn tượng, nhưng nền tảng vẫn ưu ái giao cho họ những dự án thuộc cấp S+. Đơn giản là vì lưu lượng của họ có thể giúp cho những bộ phim đó duy trì được sức hút và đem lại lợi nhuận cao cho nền tảng.