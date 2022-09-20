Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này?

Sao quốc tế 20/09/2022 11:19

Giữa bão drama của Thành Nghị với nhà sản xuất, Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn mỹ nam vì lý do này.

Thành Nghị là một trong những nam thần cổ trang được khán giả yêu thích từ sau thành công của bộ phim Lưu Ly. Sau thành công đó, gần đây, Thành Nghị tham gia đóng chính cùng Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai. Tuy nhiên, bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều và thu về thành tích kém xa mong đợi.

Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này? - Ảnh 1
Dương Tử và Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Mới đây, Thành Nghị bị gọi tên trước thông tin mỹ nam đã từ chối tham gia dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chỉ vì công ty quản lý. Cụ thể, gần đây có thông tin cho biết phía nhà sản xuất Vương Nhất Hủ đã tìm đến Thành Nghị để bàn bạc về vai nam chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp.Ngay cả vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi cũng đã ra mặt thuyết phục anh chàng nhận vai nhưng vẫn không thành công. Chưa dừng lại ở đó, nhà sản xuất họ Vương còn gặp trực tiếp Thành Nghị.

Tuy nhiên, chuyện gặp riêng của Vương Nhất Hủ và Thành nghị đã bị Hoan Thụy – công ty quản lý của nam diễn viên phát hiện. Phía công ty đã cử người đến gặp lãnh đạo của iQIYI để tranh luận và tuyên bố sẽ không hợp tác cùng nhà sản xuất họ Vương nữa.

Từ chuyện này có thể thấy phía Hoan Thụy đang quản lý Thành Nghị rất chặt. Trước đó việc anh chàng đóng Ranh Giới cũng đã khiến công ty tức giận. Đến giờ phim chuẩn bị lên sóng, Hoan Thụy cũng không xếp lịch tuyên truyền cho nam diễn viên.

Dù không phải là người trực tiếp từ chối đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương song Thành Nghị vẫn phải nhận vô số gạch đá. Có những người cố tình ném đá vì cho rằng anh chàng mắc bệnh ngôi sao, chê không muốn đóng phim cùng Lưu Thi Thi.

Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này? - Ảnh 2
Nhiều người cho rằng Thành Nghị mắc bệnh ngôi sao, chê không muốn đóng phim cùng Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin trên được đưa ra, nhiều dân mạng đã cảm thấy may mắn thay cho Dương Tử. Có thể nói, việc nàng tiểu hoa rời khỏi Hoan Thụy là một quyết định đúng đắn để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Dù đến nay Dương Tử chưa có thêm tác phẩm nào thực sự ấn tượng, thế nhưng việc chọn phim đóng lại không bị gò bó, một màu.

Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này? - Ảnh 3
Dương Tử may mắn hơn Thành Nghị vì đã sớm rút khỏi Hoan Thụy - Ảnh: Internet

Việc Hoan Thụy kìm kẹp Thành Nghị quá chặt khiến anh chàng chỉ có thể đóng phim công ty, dẫn dắt người mới làm các fan không khỏi bức xúc. Có nguồn tin cho biết nam diễn viên đã quyết định sẽ rời khỏi công ty sau khi hợp đồng cũ hết hạn.

Được biết, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một trong những bộ "manhua" hot nhất Trung Quốc. Được biết Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án cấp S+ của QQ và IQIYI, được đầu tư kinh phí và tài nguyên rất lớn.

Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này? - Ảnh 4
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một trong những bộ "manhua" hot nhất Trung Quốc - Ảnh: Internet

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Dự án dự kiến sẽ tạo nên cơn địa chấn với cả 3 phần bằng 3 màu sắc khác biệt: Nguyệt Hồng siêu cường, Vương Quyền giàu có và Trúc Nghiệp đại bi kịch.

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê

Dương Tử xuất hiện với bộ hỉ phục màu đỏ trông thật nổi bật và thần thái tôn lên làn da trắng cùng đường nét gương mặt xinh xắn. Được biết đây là cảnh đại hôn của nhân vật Dương Tử đóng chính trong bộ phim Trường Tương Tư.

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