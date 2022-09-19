Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê

Sao quốc tế 19/09/2022 15:25

Dương Tử xuất hiện với bộ hỉ phục màu đỏ trông thật nổi bật và thần thái tôn lên làn da trắng cùng đường nét gương mặt xinh xắn. Được biết đây là cảnh đại hôn của nhân vật Dương Tử đóng chính trong bộ phim Trường Tương Tư.

Dương Tử hiện là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Không chỉ khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường màn ảnh, mà mỹ nhân họ Dương còn có lượng fan hâm mộ hùng hậu nhất nhì Cbiz.

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê - Ảnh 1
Dương Tử hiện là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Mới đây, những hình ảnh mới nhất của Dương Tử trên phim trường Trường Tương Tư đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, Dương Tử xuất hiện với bộ hỉ phục màu đỏ trông thật nổi bật và thần thái tôn lên làn da trắng cùng đường nét gương mặt xinh xắn. Được biết đây là cảnh đại hôn của nhân vật Dương Tử đóng chính trong bộ phim Trường Tương Tư.

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê - Ảnh 2
Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê - Ảnh 3 
Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê - Ảnh 4

Ảnh leak Dương Tử xuất hiện với bộ hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn phim Trường Tương Tư - Ảnh: Internet 

Ngay sau khi tạo hình này được lan truyền, nhan sắc của Dương Tử ngay lập tức nhận được vô vàn lời khen từ khán giả. Nữ diễn viên được khen ngợi vì có khí chất sang trọng, đài các khi diện lên mình trang phục đỏ.

-“Nhìn đẹp kiểu ma mị đó mọi người, làm tôi liên tưởng tới mấy bộ minh hôn”

-“Bạch Liên Hoa trắng xinh giờ đã thành hoa đào e ấp. Huhu. Đợi phim”

-“Đẹp quá luôn. Tân nương vừa trắng vừa xinh. Chắc tương tư mất thôi”

-“Đóng bộ nào cũng cưới. Mong cô ấy lấy được một anh ngoài đời để được chính thức được mặc đồ cưới”

Được biết, Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa với diễn xuất chính của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu - mồ côi mẹ từ nhỏ, có cha nhưng lại không được ở cùng, lúc nào cũng ôm nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Tiểu Yêu sống một cuộc sống lưu lạc ở nhân gian, trải qua vô số kiếp nạn. Trong cơ thể Tiểu Yêu có chứa một loại sức mạnh, có tên là Trụ nhan hoa, có thể giúp nàng thay đổi hình dạng tùy ý, nhưng lại không thể biến ra được hình dạng thật sự của mình.

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê - Ảnh 5
Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - Ảnh: Internet

Hiện, bộ phhim của Dương Tử vẫn chưa quay xong, cũng như chưa ấn định thời gian lên sóng. Khán giả đang tiếp tục chờ dự án cổ trang này của cô được chính thức lên sóng.

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Thời gian gần đây, tên tuổi của Dương Tử được chú ý không phải đến từ những tác phẩm cô tham gia mà những ồn ào bủa vây. Khán giả cho rằng, nữ diễn viên đang đi thụt lùi so với danh tiếng của mình.

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