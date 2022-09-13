Tạo hình cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Dương Mịch đều do cùng bàn tay của stylist này tạo nên?

Để có được tạo hình đẹp ngất ngây này, 3 mỹ nhân Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử đều có chung một stylist là Trần Đồng Huân.

Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử là những cái tên hot nhất hiện nay với nhiều dự án thu hút khán giả. Hiện tại cả 3 mỹ nhân đang ở phim trường Hoành Điếm để tham gia các dự án cổ trang. Được biết, để có được tạo hình đẹp ngất ngây này, 3 mỹ nhân đều có chung một stylist là Trần Đồng Huân. Được biết, stylist Trần Đồng Huân đã từng góp phần tạo nên những tạo hình lung linh trong bộ phim Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Tân Tam Quốc,... Tuy nhiên, phải đến năm 2018, tên tuổi của Trần Đồng Huân mới nổi đình đám nhờ những thiết kế xuất sắc trong bộ phim điện ảnh Yêu Miêu Truyện. Nhờ tài năng nên các đoàn phim lớn cũng mời Trần Đồng Huân thiết kế tạo hình cho Dương Tử ở Trường Tương Tư, Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành và Dương Mịch ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Mặc dù chung một stylist nhưng tạo hình của 3 mỹ nhân này lại hoàn toàn khác biệt.

Nhân vật Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư của Dương Tử được xây dựng theo hình tượng ôn nhu nhưng không hề mất đi nét linh động. Đặc biệt kiểu búi tóc cao của mỹ nhân lần này tạo điểm nhấn riêng so với những bộ phim tiên hiệp trước đó. Phong cách này đã giúp Dương Tử khoe khéo được cổ thon dài cùng dáng người mảnh mai nhờ tập luyện và ăn uống theo chế độ nghiêm khắc. Rõ ràng, stylist hiểu rất rõ ưu thế của Dương Tử là gì và đã tìm cách để tôn nó lên. Tạo hình Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành hóa thân thành Bích Thương Vương Thẩm Ly. Vì đây là nhân vật nữ cường cá tính và mạnh mẽ nên Trần Đồng Huân đã nghĩ ra những tạo hình nhìn thì có vẻ giản đơn bình thường nhưng thực tế lại giúp Triệu Lệ Dĩnh toát lên vẻ mạnh mẽ lẫn tiên khí đậm chất của nữ tướng quân ma giới.

Tạo hình Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet Tạo hình Dương Mịch ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lại hoàn toàn đối lập với Dương Tử lẫn Triệu Lệ Dĩnh. Nhân vật Đồ Sơn Hồng Hồng của Dương Mịch lại toát lên vẻ lộng lẫy, ma mị của một hồ yêu. Ngay cả cách trang điểm của người đẹp này cũng khác hẳn 2 nữ đồng nghiệp còn lại. Phục trang của Dương Mịch là bộ váy đỏ nhiều tầng tựa như lửa, những chi tiết cầu kỳ được kết trên áo, chi tiết thắt eo khéo léo đều đưa nhan sắc lẫn khí chất của Dương Mịch lên một đỉnh cao mới. Tạo hình Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet Cùng hợp tác chung với một stylist nhưng Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lại mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược cho khán giả. Điểm chung duy nhất của họ chính là nhan sắc lẫn khí chất đều thăng hạng vùn vụt, khó mà phân định ai hơn ai được.

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