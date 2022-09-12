Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong

Sao quốc tế 12/09/2022 19:32

Từ vụ scandal Lý Dịch Phong nổ ra, cái tên Dương Tử cũng được gọi tên nhiều không kém. Nói về ‘độ xui’ nhất năm thì không ai tranh lại Dương Tử khi 3 phim cổ trang của cô nàng lần lượt bay màu vì nam chính vướng bê bối.

Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng, phía cơ quan điều tra cũng đưa ra thông báo xác nhận nam diễn viên Lý Dịch Phong vướng vào hành vi sai trái, bị tạm giữ và xử lý hành chính. Tin tức được đưa ra đã nhanh chóng gây chấn động giới Cbiz.

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong - Ảnh 1
Lý Dịch Phong vướng vào hành vi sai trái, bị tạm giữ và xử lý hành chính - Ảnh: Internet

Từ vụ scandal Lý Dịch Phong nổ ra, cái tên Dương Tử cũng được gọi tên nhiều không kém. Nói về ‘độ xui’ nhất năm thì không ai tranh lại Dương Tử khi 3 phim cổ trang của cô nàng lần lượt bay màu vì nam chính vướng bê bối.

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong - Ảnh 2
Dương Tử có 3 phim cổ trang lần lượt bay màu vì nam chính vướng bê bối - Ảnh: Internet

Trong bộ phim đóng cùng Lý Dịch Phong là Thanh Vân chí, Dương Tử đóng vai Lục Tuyết Kỳ. Dù chỉ là nữ phụ nhưng cũng có tuyến tình cảm với nam chính. Đây được xem là vai cổ trang ấn tượng của Dương Tử. Việc bộ phim này bay màu theo Lý Dịch Phong làm nhiều khán giả vừa tiếc nuối cho nữ chính Triệu Lệ Dĩnh, vừa tiếc cho Dương Tử.

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong - Ảnh 3
 Dương Tử đóng cùng Lý Dịch Phong trong Thanh Vân Chí - Ảnh: Internet

Trước Lý Dịch Phong, bộ Hương Mật Tựa Khói Sương cũng chung số phận khi nam chính Đặng Luân vướng vào bê bối thuế vụ. Dù đã chiếu nhưng phim đã chẳng được nhắc đến nhiều, bởi dù sao nam chính cũng nhúng chàm rồi, coi như Dương Tử bớt đi một bộ đại bạo.

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong - Ảnh 4
 Dương Tử đóng cùng Đặng Luân trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Mà Hương Mật Tựa Khói Sương và Thanh Vân Chí vẫn không đen đủi bằng Thanh Trâm Hành. Phim chưa lên sóng đã đành phải đắp chiếu, do nam chính Ngô Diệc Phàm đi vào trại. Từ khóa cặp đôi đỉnh lưu Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm hội ngộ trong trại đang là chủ đề được nhiều người bàn tán.

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong - Ảnh 5
 Dương Tử đóng cùng Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành - Ảnh: Internet

Phía nhà sản xuất của bộ phim này đã cố gắng cứu vớt bằng cách sử dụng AI đổi mặt, thậm chí chấp nhận bỏ tiền ra quay bù nhưng sau cùng đều không được. Thanh Trâm Hành bị cho là phần trang phục có vấn đề, cho dù Dương Tử có chịu quay bổ sung cũng chẳng cứu nổi.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Đặng Luân Lý Dịch Phong Ngô Diệc Phàm sao hoa ngữ

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