Những mỹ nhân Hoa Ngữ đại diện nhan sắc cho lứa tiểu hoa thế hệ mới: Triệu Lộ Tư được khen hết lời nhưng vẫn thua mỹ nhân này

Với visual đậm chất Hong Kong, Tống Tổ Nhi khiến bao người đổ gục bởi vẻ ngoài xinh đẹp, hút mắt của mình. Dù là ảnh chưa chỉnh sửa, gương mặt của Tống Tổ Nhi vẫn rất sắc nét. Một số netizen còn đánh giá cao nhan sắc của Tống Tổ Nhi, cho rằng nữ diễn viên xinh từ trên phim cho đến ngoài đời.

Mặc dù phần răng chưa thật sự hoàn hảo, song nhan sắc của Châu Dã vẫn được nhiều dân mạng khen ngợi. Trong số 4 mỹ nhân thì có vẻ nhan sắc của Châu Dã xếp thứ 2. Mà quả thật với gương mặt xinh đẹp, biến hóa đủ phong cách từ đáng yêu, thanh lịch đến lạnh lùng, ma mị, Châu Dã thật xứng đáng với những lời khen này. Một điểm quan trọng khác đó là dù ảnh chưa chỉnh sửa cẩn thận, Châu Dã vẫn có được trạng thái tốt nhất cho mình.

Lưu Hạo Tồn

Lưu Hạo Tồn - Ảnh: Internet

Nhiều người nhận đinh cô nàng không xinh xuất sắc, nhưng được cái ánh mắt có hồn, dễ khiến người đối diện có cảm tình. Tuy nhiên, độ hảo cảm dành cho Lưu Hạo Tồn không thực sự tốt, bởi trước đó cô vướng khá nhiều ồn ào không hay.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư nhận được khá nhiều lời khen, cho rằng cô vừa xinh xắn, trẻ trung lại rất đáng yêu. Tuy nhiên, một số comment cho rằng nhan sắc của ‘thánh nữ xuyên không’ chỉ dừng ở mức xinh thôi, còn để được khen đẹp xuất sắc như Tống Tổ Nhi hay Châu Dã thì chưa tới.

Bên cạnh đó, có người cho rằng với Triệu Lộ Tư thì cô nên đi bài diễn xuất. Dù sao sau bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đóng cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cứ trầm mê trong những bài khen đẹp có khi là Triệu Lộ Tư đánh mất cảm tình của người qua đường.