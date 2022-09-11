Những mỹ nhân Hoa Ngữ đại diện nhan sắc cho lứa tiểu hoa thế hệ mới: Triệu Lộ Tư được khen hết lời nhưng vẫn thua mỹ nhân này

Sao quốc tế 11/09/2022 22:00

Thời gian gần đây, dàn tiểu hoa thế hệ mới đang dần cạnh tranh gay gắt hơn. Đã có rất nhiều màn so sánh về độ hot, tác phẩm và cả nhan sắc.

Tống Tổ Nhi

Những mỹ nhân Hoa Ngữ đại diện nhan sắc cho lứa tiểu hoa thế hệ mới: Triệu Lộ Tư được khen hết lời nhưng vẫn thua mỹ nhân này - Ảnh 1
Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Với visual đậm chất Hong Kong, Tống Tổ Nhi khiến bao người đổ gục bởi vẻ ngoài xinh đẹp, hút mắt của mình. Dù là ảnh chưa chỉnh sửa, gương mặt của Tống Tổ Nhi vẫn rất sắc nét. Một số netizen còn đánh giá cao nhan sắc của Tống Tổ Nhi, cho rằng nữ diễn viên xinh từ trên phim cho đến ngoài đời.

Châu Dã

Những mỹ nhân Hoa Ngữ đại diện nhan sắc cho lứa tiểu hoa thế hệ mới: Triệu Lộ Tư được khen hết lời nhưng vẫn thua mỹ nhân này - Ảnh 2
Châu Dã - Ảnh: Internet

Mặc dù phần răng chưa thật sự hoàn hảo, song nhan sắc của Châu Dã vẫn được nhiều dân mạng khen ngợi. Trong số 4 mỹ nhân thì có vẻ nhan sắc của Châu Dã xếp thứ 2. Mà quả thật với gương mặt xinh đẹp, biến hóa đủ phong cách từ đáng yêu, thanh lịch đến lạnh lùng, ma mị, Châu Dã thật xứng đáng với những lời khen này. Một điểm quan trọng khác đó là dù ảnh chưa chỉnh sửa cẩn thận, Châu Dã vẫn có được trạng thái tốt nhất cho mình.

Lưu Hạo Tồn

Những mỹ nhân Hoa Ngữ đại diện nhan sắc cho lứa tiểu hoa thế hệ mới: Triệu Lộ Tư được khen hết lời nhưng vẫn thua mỹ nhân này - Ảnh 3
Lưu Hạo Tồn - Ảnh: Internet

Nhiều người nhận đinh cô nàng không xinh xuất sắc, nhưng được cái ánh mắt có hồn, dễ khiến người đối diện có cảm tình. Tuy nhiên, độ hảo cảm dành cho Lưu Hạo Tồn không thực sự tốt, bởi trước đó cô vướng khá nhiều ồn ào không hay.

Triệu Lộ Tư

Những mỹ nhân Hoa Ngữ đại diện nhan sắc cho lứa tiểu hoa thế hệ mới: Triệu Lộ Tư được khen hết lời nhưng vẫn thua mỹ nhân này - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư nhận được khá nhiều lời khen, cho rằng cô vừa xinh xắn, trẻ trung lại rất đáng yêu. Tuy nhiên, một số comment cho rằng nhan sắc của ‘thánh nữ xuyên không’ chỉ dừng ở mức xinh thôi, còn để được khen đẹp xuất sắc như Tống Tổ Nhi hay Châu Dã thì chưa tới.

Bên cạnh đó, có người cho rằng với Triệu Lộ Tư thì cô nên đi bài diễn xuất. Dù sao sau bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đóng cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cứ trầm mê trong những bài khen đẹp có khi là Triệu Lộ Tư đánh mất cảm tình của người qua đường.

 

Tencent công bố danh sách giải thưởng Ngỗng Vàng 2022, phim Dương Tử không thấy bóng dáng, Triệu Lộ Tư có 2 phim ôm trọn giải

Tencent công bố danh sách giải thưởng Ngỗng Vàng 2022, phim Dương Tử không thấy bóng dáng, Triệu Lộ Tư có 2 phim ôm trọn giải

Giải thưởng Ngỗng Vàng năm 2022 đã công bố danh sách những hạng mục thắng giải. Danh sách phim được bình chọn tính từ đầu mùa hè năm ngoái và công bố vào tháng 9 năm nay. Nhiều cái tên quen thuộc đều xuất hiện, thậm chí còn thắng lớn ở các hạng mục.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Châu Dã Lưu Hạo Tồn Tống Tổ Nhi sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tencent công bố danh sách giải thưởng Ngỗng Vàng 2022, phim Dương Tử không thấy bóng dáng, Triệu Lộ Tư có 2 phim ôm trọn giải

Tencent công bố danh sách giải thưởng Ngỗng Vàng 2022, phim Dương Tử không thấy bóng dáng, Triệu Lộ Tư có 2 phim ôm trọn giải

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ thông báo lịch chiếu chính thức bản ngoại truyện, lộ một chi tiết khiến dân tình muốn thoát phim cũng không được?

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ thông báo lịch chiếu chính thức bản ngoại truyện, lộ một chi tiết khiến dân tình muốn thoát phim cũng không được?

Trầm Vụn Hương Phai: Không phải Dương Tử, đây mới là người được CCTV khen hết lời và đánh giá bộ phim sẽ ăn khách nhất mùa hè 2022?

Trầm Vụn Hương Phai: Không phải Dương Tử, đây mới là người được CCTV khen hết lời và đánh giá bộ phim sẽ ăn khách nhất mùa hè 2022?

Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em

Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em

Tạo hình thái giám của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khiến fan 'bức xúc' 'Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám'

Tạo hình thái giám của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khiến fan 'bức xúc' 'Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám'

Loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đích thị là 'truyền nhân' của Triệu Lệ Dĩnh?

Loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đích thị là 'truyền nhân' của Triệu Lệ Dĩnh?

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI