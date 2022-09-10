Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em

Sao quốc tế 10/09/2022 19:01

Màn ảnh Hoa ngữ trong vòng 5 năm qua liên tục xuất hiện hàng loạt dự án chất lượng được lên sóng trong dịp hè đưa tên tuổi của nhiều diễn viên lên hàng đại bạo.

Năm 2018 – Diên Hi Công Lược, Hương Mật Tựa Khói Sương

Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em - Ảnh 1
Diên Hi Công Lược - Ảnh: Internet
Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em - Ảnh 2
Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Nhắc đến phim bạo mùa hè 2018 thì chắc hẳn ai cũng đều nghĩ đến cái tên Diên Hi Công Lược. Ở thời điểm lên sóng, bộ phim này liên tục công phá các bảng xếp hạng về phim ảnh thậm chí còn chiếm vị trí số 1 từ khóa trên Google. Đồng thời, Diên Hi Công Lược cũng được biết đến là bộ phim giúp Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khả trở thành 2 cái tên cực hot. Bộ 3 Tần Lam, Xa Thi Mạn, Nhiếp Viễn cũng củng cố địa vị của mình trong giới.

Ngoài Diên Hi Công Lược, mùa hè năm 2018 còn ghi dấu ấn với Hương Mật Tựa Khói Sương do Dương Tử – Đặng Luân đóng chính. Tuy không bạo mạnh mẽ thế nhưng dự án tiên hiệp này vẫn được khán giả khen ngợi hết lời bởi được đầu tư cả về nội dung, bối cảnh và đặc biệt là dàn diễn viên siêu hợp vai.

Năm 2019 – Trần Tình Lệnh, Cá Mực Hầm Mực

Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em - Ảnh 3
Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet
Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em - Ảnh 4
Cá Mực Hầm Mật - Ảnh: Internet

Bước sang hè năm 2019, màn ảnh Hoa ngữ lại được dịp chấn động khi Trần Tình Lệnh lên sóng. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ này khiến khán giả mê mẩn không dứt đồng thời cũng giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một bước đi lên hàng đỉnh lưu lượng. Đến tận thời điểm hiện tại, bộ phim này vẫn liên tục được khán giả nhắc đến.

Trường An 12 Canh Giờ do Lôi Giai Âm và Dịch Dương Thiên Tỉ đóng chính cũng là bộ phim cực hot mùa hè năm 2019. Tuy không bạo đình đám như Trần Tình Lệnh, song dự án cổ trang này lại gây ấn tượng bởi diễn xuất cực đỉnh của dàn diễn viên cùng cốt truyện chặt chẽ.

Tuy nhiên, ngoài 2 bộ kể trên thì không ít fan Dương Tử tức giận, cho rằng năm 2019 còn có Cá Mực Hầm Mật cũng là phim bạo của năm. Vậy nhưng trong danh sách này lại không thấy bóng dáng tác phẩm do Dương Tử, Lý Hiện đóng chính, khiến fan của nàng tiểu hoa không ngừng chỉ trích blogger.

Năm 2020 – Góc Khuất Bí Mật

Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em - Ảnh 5
Góc Khuất Bí Mật - Ảnh: Internet

Mùa hè năm 2020, các mọt phim Trung như được thổi một luồng gió mới khi Góc Khuất Bí Mật lên sóng. Giữa một dừng phim ăn liền, cổ trang thần tượng chất lượng kém, dự án trinh thám tâm lý do Tần Hạo đóng chính khiến khán giả cực kỳ ấn tượng. Phim được chấm 8.9 điểm trên Douban và được xếp vào danh sách phim nhất định phải xem. Bộ phim Góc Khuất Bí Mật được cho là không có điểm chê khi xây dựng cả nội dung và tâm lý nhân vật cực kỳ logic.

Năm 2021 - Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em - Ảnh 6
Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Ảnh: Internet

Sau bao năm đóng toàn phim xịt, đến hè 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba cuối cùng cũng có dự án hot. Theo đó, bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do nàng mỹ nữ Tân Cương và Dương Dương đóng chính nhận được sự yêu thích lớn của khán giả. Tuy nội dung có hơi nhạt nhẽo, song visual cực đỉnh và chemistry tràn màn hình của nam nữ đã cứu vớt tất cả.

Năm 2022 – Mộng Hoa Lục, Tinh Hán Xán Lạn, Thương Lan Quyết, Trầm Vụn Hương Phai

Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em - Ảnh 7
Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet
Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em - Ảnh 8
Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet
Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em - Ảnh 9
Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet
Loạt phim ảnh Hoa Ngữ khuấy động màn ảnh dịp hè trong 5 năm qua (2018-2022): Phim của Dương Tử xuất hiện dày đặc vẫn không bằng một phim của đàn em - Ảnh 10
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Kết thúc mùa hè năm 2022, khán giả màn ảnh nhỏ đã được thưởng thức rất nhiều bộ phim ấn tượng. Trong đó phải kể đến Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc phi – Trần Hiểu chủ diễn. Là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của thần tiên tỷ tỷ sau 16 năm lại được đầu tư chỉn chu về bối cảnh, nội dung nên bộ phim này thu hút rất nhiều người xem. Đây cũng là một trong những bộ phim có điểm Douban cao nhất năm nay đó nhé!

Tiếp theo Mộng Hoa Lục chính là Thương Lan Quyết do cặp đôi 9x Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính. Từng không được kỳ vọng quá cao, thế nhưng khi lên sóng bộ phim này đã trở thành “hắc mã” oanh tạc mọi bảng xếp hạng. Thậm chí, Thương Lan Quyết còn nhiều lần vượt mặt phim của dàn lưu lượng đình đám như Triệu Lộ Tư, Dương Tử.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ

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