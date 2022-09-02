Dân mạng 'tinh mắt' soi ra trailer và trên phim Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khác nhau ‘một trời một vực’?

Sao quốc tế 02/09/2022 08:41

Khán giả phát hiện ra nhiều điểm khác nhau giữa trailer của Trầm Vụn Hương Phai và phim khi lên sóng.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện chủ đề bàn luận thu hút sự chú ý của công chúng. Cụ thể, khán giả phát hiện ra nhiều điểm khác nhau giữa trailer của Trầm Vụn Hương Phai và phim khi lên sóng. Sự khác nhau này còn khiến netizen phải bày tỏ thắc mắc tại sao giữa trailer và trên phim Trầm Vụn Hương Phai lại khác nhau.

Dân mạng 'tinh mắt' soi ra trailer và trên phim Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khác nhau ‘một trời một vực’? - Ảnh 1
Dân mạng 'tinh mắt' soi ra trailer và trên phim Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khác nhau ‘một trời một vực’? - Ảnh 2

Khán giả phát hiện ra nhiều điểm khác nhau giữa trailer của Trầm Vụn Hương Phai và phim khi lên sóng - Ảnh: Internet

Được biết, phần kỹ xảo, tiểu tiết cũng như màu phim của trailer được đánh giá là đẹp, tinh xảo và được chú trọng hơn hẳn khi lên phim. Khán giả cho rằng việc quá lợi dụng kỹ thuật hắt sáng khiến mặt của diễn viên bị trắng sáng quá mức dẫn đến tình trạng lóa hoặc nhạt nhòa. Bên cạnh đó, phần kỹ xảo được hoàn thành quá cẩu thả khiến cho Trầm Vụn Hương Phai có chất lượng hình ảnh thấp, bị nhận xét là giả trân và không mang tính nghệ thuật.

Cộng đồng mạng cho rằng Youku có riêng một đội ngũ chỉ để sản xuất trailer để lý giải cho vấn đề này. Đội ngũ này sẽ có kinh nghiệm lẫn năng lực cao hơn một chút so với đội ngũ làm phim. Chính vì vậy mà trailer của Youku sản xuất ra thường bị ngả vàng, chất lượng cũng bỏ xa phim khi lên sóng chính thức. Và Trầm Vụn Hương Phai cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì có ekip riêng sản xuất trailer nên có thể dễ dàng nhận thấy sự khác nhau giữa trailer và phim khi chính thức lên sóng.

Dân mạng 'tinh mắt' soi ra trailer và trên phim Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khác nhau ‘một trời một vực’? - Ảnh 3
Vì có ekip riêng sản xuất trailer nên có thể dễ dàng nhận thấy sự khác nhau giữa trailer và phim khi chính thức lên sóng - Ảnh: Internet

Khán giả hiện đang tỏ ra khó chịu với sự "lừa tình" của Trầm Vụn Hương Phai. Họ cho rằng đoàn làm phim đã không tôn trọng khán giả khi sử dụng kỹ xảo quá rẻ tiền, coi thường người xem. Số khác thì lại cho rằng chất lượng phim không phải quá tệ, chỉ là không tương xứng với mức độ đầu tư.

Được biết, Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Nội dung bộ phim xoay quanh Nhan Đàm (Dương Tử) - một đóa hoa sen từ thời Thượng cổ, cả người nàng đều là dược liệu quý giá nhất.

Dân mạng 'tinh mắt' soi ra trailer và trên phim Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khác nhau ‘một trời một vực’? - Ảnh 4
 Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch - Ảnh: Internet

Trong buổi thịnh yến được Vương mẫu nương nương tổ chức, Nhan Đàm và tỷ tỷ sinh đôi đã được hóa thân thành người trước thời hạn một trăm năm, cũng từ đó nàng bắt đầu gặp phải tình kiếp lớn nhất trong cuộc đời mình là Ứng Uyên (Thành Nghị), một ngư tinh của Nam cực tiên tôn. Vốn tưởng sau khi dùng nửa trái tim là có thể đổi lại chân tình của Ứng Uyên, không ngờ rằng cuối cùng lại phải dùng tận 800 năm để quên đi hắn.

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Trong cuộc chiến trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ mùa hè năm nay, Dương Tử với Trầm Vụn Hương Phai đã hoàn toàn lép vế trước những đàn em. Vốn là một nữ diễn viên đình đám của Cbiz, hiện tại Dương Tử lại rơi vào tình cảnh này khi mà sự nghiệp của nữ diễn viên đang tụt dốc không phanh và đã dần mất đi vị thế trên màn ảnh nhỏ.

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