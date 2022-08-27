Trầm Vụn Hương Phai tăng nhẹ điểm douban, Dương Tử có còn cơ hội trở mình không?

Tính từ lúc chính thức mở douban đến ngày 23/8, điểm Douban của bộ phim Trầm Vụn Hương Phai đã có sự tăng nhẹ, từ 5.6 lên 5.8, lượt vote ở thời điểm hiện tại cũng đã đạt hơn 300 nghìn lượt, một số lượng khá ấn tượng. Sự tăng nhẹ này mặc dù là không đáng kể nhưng cũng đủ để Dương Tử và những người hâm mộ bộ phim nhen nhóm sự kỳ vọng.

Kể từ khi lên sóng, nhiều netizen cho rằng bộ phim chất lượng hình ảnh kém, diễn xuất của dàn diễn viên thiếu tự nhiên cùng kịch bản đôi khi quá lố lăng đã khiến tác phẩm bị mất điểm trầm trọng và gây nên không ít những ý kiến trái chiều.

Được biết, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai lấy bối cảnh lục giới đang ngấm ngầm có sự phân tranh, kể về chuyện tình tay ba đầy trắc trở giữa đóa hoa sen thượng cổ Nhan Đàm, Ứng Uyên Đế Quân và ngư tinh nghìn năm Dư Mặc.

Trở lại với một tác phẩm cổ trang nhưng dường như Dương Tử lại đang gặp phải những thách thức lớn trong chính tác phẩm của mình - Ảnh: Internet

Trở lại với một tác phẩm cổ trang nhưng dường như Dương Tử lại đang gặp phải những thách thức lớn trong chính tác phẩm của mình. Khán giả cho rằng cô đang thiếu sự đa dạng trong diễn xuất, gương mặt luôn trong trạng thái đơ cứng, thiếu tự nhiên. Trầm Vụn Hương Phai cũng bị chê bai vì motip cũ mèm, phần hậu kỳ thiếu chỉn chu cùng kịch bản bị đánh giá là "mất não", không tôn trọng khán giả.

- Kịch bản không ổn lắm, hậu kỳ cắt ghép tệ, vai phụ thêm đất diễn một cách khó hiểu, bây giờ cũng chỉ dựa vào kĩ xảo và diễn xuất của nam nữ chính mà xem cho hết thôi.

- Kịch bản không có logic, lúc bắt đầu còn được, đến đoạn đánh quái dưới phàm nội dung rất nhàm chán tẻ nhạt, mỗi một lần điều tra đều không mang lại cảm giác huyền nghi. Chắc cũng tốn không ít tiền cho phần đồ họa kĩ xảo nhưng quả thực có một số đoạn không cần thiết.

- Nam nữ chính đều không đỉnh như thời Hương Mật Tựa Khói Sương và Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, ánh mắt của Dương Tử trên phim căn bản không cảm nhận được tình yêu đối với nam chính.

- Hiệu ứng kĩ xảo một lời khó nói hết. Vốn dĩ khá kỳ vọng vào bộ này, thật sự khiến người ta thất vọng, fan còn không cho người ta nói, không hay chính là không hay, diễn xuất của diễn viên có tốt thế nào cũng không cứu được bộ phim này.

Trầm Vụn Hương Phai cũng bị chê bai vì motip cũ mèm, phần hậu kỳ thiếu chỉn chu cùng kịch bản bị đánh giá là "mất não", không tôn trọng khán giả - Ảnh: Internet

Phần hai của Trầm Vụn Hương Phai có tên Trầm Hương Trùng Hoa do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính sẽ lên sóng tiếp nối ngay sau phần đầu vào ngày 18/8, phim dự kiến có 21 tập và kết thúc vào ngày 26/8.