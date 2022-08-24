Vượt mặt Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử, Thương Lan Quyết chính thức mở điểm douban với bão lời khen của khán giả

Thương Lan Quyết với sự tham gia của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính đã chính thức mở điểm Douban, ghi nhận con số ấn tượng là 7.7 điểm với hơn 188.000 lượt đánh giá

Mới đây, Thương Lan Quyết với sự tham gia của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính đã chính thức mở điểm Douban, ghi nhận con số ấn tượng là 7.7 điểm với hơn 188.000 lượt đánh giá. Trong đó, tỉ lệ đánh giá 5 sao chiếm cao nhất và còn lại là số ít đánh giá 1 sao và 2 sao. Thương Lan Quyết đã chính thức mở điểm Douban, ghi nhận con số ấn tượng là 7.7 điểm - Ảnh: Internet

Thương Lan Quyết đã nhận về phản ứng tích cực cũng như cơn mưa lời khen từ khán giả nhờ kịch bản hấp dẫn, tình tiết nội dung thu hút, thiết lập các nhân vật mới mẻ khiến người xem chìm đắm không dứt. Một trong những điểm cộng lớn khác của phim phải kể đến là nhạc phim chất lượng và hiệu ứng kỹ xảo mãn nhãn. Về phía các diễn viên, mỗi nhân vật từ chính đến phụ đều diễn tròn vai, mang màu sắc cá tính riêng biệt. Mặc dù lúc mới lên sóng không nhận được nhiều sự chờ đón bởi dàn diễn chính đều là những gương mặt còn khá trẻ, song hiện tại Thương Lan Quyết được đánh giá chính là “hắc mã” của mùa hè năm nay, thành công lội ngược dòng trở thành bộ phim hot nhất nhì ở thời điểm hiện tại.

Lúc mới lên sóng không nhận được nhiều sự chờ đón bởi dàn diễn chính đều là những gương mặt còn khá trẻ, song hiện tại Thương Lan Quyết được đánh giá chính là “hắc mã” của mùa hè năm nay - Ảnh: Internet Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ. Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu. Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thế nhưng, vì chấp niệm giải trừ chú thuật trên người và hồi sinh Xích Địa nữ tử, Đông Phương Thanh Thương buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ, khiến nàng nhiều lần tổn thương. Bấy giờ, thân phận của Hoa Lan Nhỏ dần sáng tỏ, Đông Phương Thanh Thương hóa ra là kẻ thù diệt tộc của nàng vạn năm trước. Cả hai vì yêu, vì hận mà dây dưa không dứt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuot-mat-tram-vun-huong-phai-cua-duong-tu-thuong-lan-quyet-chinh-thuc-mo-diem-douban-voi-bao-loi-khen-cua-khan-gia-495180.html