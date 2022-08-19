So kè hai soái ca tiên hiệp Thành Nghị - Vương Hạc Đệ, mỹ nam nào nổi trội nhất trong mùa hè năm nay?

Hai tác phẩm tiên hiệp đang hot trong mùa hè năm nay phải kể đến là Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết. Tạm thời bỏ qua 2 mỹ nhân Dương Tử và Ngu Thư Hân thì Thành Nghị và Vương Hạc Đệ là cặp soái ca tiên hiệp đang hot, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì mỹ nam nào vượt trội hơn?

Tạo hình Ứng Uyên của Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai không hề kém nhưng không có đột phá. Trong các tác phẩm cổ trang thần tượng như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát hay Dữ Quân Ca, Thành Nghị cũng xuất hiện với dáng vẻ na ná như thế, mặt đánh phấn trắng tăng cảm giác yếu ớt, hay thể nào cũng có cảnh hộc "siro" tăng cảm giác "soái cường thảm" (đẹp trai, tài giỏi nhưng số khổ).

Cảnh hộc máu của Thành Nghị - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Vương Hạc Đệ đã thì mang đến cho chúng ta một luồng gió mới. Tạo hình của Đông Phương Thanh Thương không toát lên vẻ chững chạc, nghiêm nghị thoát tục như ta vẫn thường thấy trong phim tiên hiệp mà lại mang nét gian tà, ma mị. Đây chính là yếu tố giúp Thương Lan Quyết trở thành "ngựa chiến" của trào lưu "tiên hiệp 101" vốn đang có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài năm gần đây.

Xét về tổng quan thì Thành Nghị không thuộc dạng xuất sắc, nhưng anh luôn diễn rất tròn vai, dù là khóc hay cười đều mang đến cảm giác chân thật, dễ chịu cho khán giả. Dù sao thực lực của nam diễn viên này đã được chứng minh qua Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Dữ Quân Ca hay vai Sơn Hà Nguyệt Minh.

Còn Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết đã tiến bộ hơn. Những cảnh ghen tuông hay hóa thân thành thiếu nữ ngây thơ hoạt bát của anh đều khiến fan nữ phải tan chảy vì quá đáng yêu. Tuy nhiên, tiến bộ là vì so sánh với thảm họa diễn xuất thời quay Tân Vườn Sao Băng hay Ngộ Long. Nếu xét ở mặt bằng chung thì Vương Hạc Đệ vẫn còn kém các đồng nghiệp cùng lứa.

Hình tượng nhân vật Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết thì càng xem càng ngấm lại càng mê - Ảnh: Internet

Vai diễn Ứng Uyên của Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai không có nhiều khác biệt so với những tác phẩm trước đó của anh. Xem 1 hay 2 lần còn được, chứ xem đi xem lại hoài một kiểu nhân vật na ná nhau như thế đã khiến sức hút của nhân vật sụt giảm, không tạo được sự tò mò cho khán giả.

Ngược lại, hình tượng nhân vật Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết thì có vẻ cuốn hút hơn. Hình tượng Nguyệt tôn bá đạo, ngang ngược của Vương Hạc Đệ hệt như những chàng tổng tài từng gây bão trong các tác phẩm ngôn tình đình đám một thời. Chẳng qua, nó được nâng cấp từ phàm nhân thành tiên hiệp nên tăng sự tò mò, thích thú cho người xem.