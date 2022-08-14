'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử và 'Tinh Hán Xán Lạn' của Ngô Lỗi gây 'mất cảm hứng' người xem vì 'ồn ào' tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao?

Sao quốc tế 14/08/2022 09:39

Tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao Hoa Ngữ là Ngô Lỗi và Dương Tử khiến cư dân mạng xứ Trung dậy sóng. Cả hai đều vướng scandal khi đang có phim phát sóng, danh tiếng phủ sóng trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao Hoa Ngữ là Ngô LỗiDương Tử khiến cư dân mạng xứ Trung dậy sóng. Cả hai đều vướng scandal khi đang có phim phát sóng, danh tiếng phủ sóng trên mạng xã hội.

Dương Tử đang vướng ồn ào hẹn hò cùng Lưu Học Nghĩa. Một paparazzi lén chụp ảnh cặp đôi đút nhau ăn bánh kem ở nhà riêng. Sau đó, Dương Tử phủ nhận thông tin này, khẳng định họ chỉ là bạn bè. Lưu Học Nghĩa cũng xác nhận hai người không yêu đương, Dương Tử chỉ đến dự sinh nhật của anh với một nhóm bạn khác.

'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử và 'Tinh Hán Xán Lạn' của Ngô Lỗi gây 'mất cảm hứng' người xem vì 'ồn ào' tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao? - Ảnh 1
Khoảnh khắc được cho là Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Chỉ một ngày sau đó, paparazzi tiếp tục tung 1 đoạn clip rõ cảnh Lưu Học Nghĩa đang đút bánh kem cho Dương Tử. Đây được coi là bằng chứng phản bác lại lời của nữ diễn viên. Điều này khiến dân tình tố Dương Tử nói dối, lừa gạt công chúng và người hâm mộ. Danh tiếng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề.

'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử và 'Tinh Hán Xán Lạn' của Ngô Lỗi gây 'mất cảm hứng' người xem vì 'ồn ào' tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao? - Ảnh 2
Tin đồn hẹn hò của Dương Tử ảnh hưởng đến phim Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

 

Về phần Ngô Lỗi, anh bị đồn hẹn hò với mỹ nhân 10x Hứa Hàm Chi. Câu chuyện bắt nguồn từ việc nam diễn viên lộ màn hình wechat khi đang phát sóng trực tiếp. Có một tài khoản để ảnh đại diện giống với ảnh của Hứa Hàm Chi khiến netizen nghi ngờ cả hai lén yêu đương.  2 diễn viên từng hợp tác trong phim Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió. Từ khóa "Ngô Lỗi Hướng Hàm Chi" đứng hạng 1 trên thanh tìm kiếm trong nhiều giờ với hơn 19 triệu lượt truy cập.

'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử và 'Tinh Hán Xán Lạn' của Ngô Lỗi gây 'mất cảm hứng' người xem vì 'ồn ào' tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao? - Ảnh 3
Ngô Lỗi bị đồn hẹn hò với mỹ nhân 10x Hứa Hàm Chi - Ảnh: Internet

 

Phía nam diễn viên không đưa ra phản hồi chính thức phủ nhận càng khiến công chúng tin rằng Ngô Lỗi và Hứa Hàm Chi là một cặp. Mỹ nam còn bị chê "dám làm, không dám chịu", yêu đương nhưng không thừa nhận để nhà gái bị "ném đá".

Việc Ngô Lỗi hẹn hò lúc này là vô cùng bất lợi vì anh chàng đang được gán ghép với Triệu Lộ Tư. Cả hai hợp tác vô cùng ăn ý trong Tinh Hán Xán Lạn. Khán giả còn ship cặp rất nhiệt tình, hi vọng cả 2 "phim giả tình thật".

'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử và 'Tinh Hán Xán Lạn' của Ngô Lỗi gây 'mất cảm hứng' người xem vì 'ồn ào' tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao? - Ảnh 4
Ngô Lỗi hẹn hò lúc này là vô cùng bất lợi vì anh chàng đang được gán ghép với Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, tin đồn hẹn hò này phá hỏng tâm trạng xem phim của một bộ phận fan. Chỉ trong thời gian ngắn, 2 diễn viên hot đều vướng tranh cãi xung quanh việc hẹn hò. Sự việc đang gây ồn ào trên Weibo khiến không ít netizen nghi ngờ đây là chiêu trò PR để tạo hiệu ứng cho phim.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có bình luận lên tiếng bảo vệ Ngô Lỗi, Dương Tử, khẳng định tin đồn hẹn hò vừa qua không có lợi mà còn khiến danh tiếng của cả 2 sụt giảm.

 

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