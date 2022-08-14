Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch công tử, xứng đáng 'đá bay' Dương Tử, Nhiệt Ba ra 'chuồng gà'

Sao quốc tế 14/08/2022 08:45

Một loạt ảnh mới của Dữ Phượng Hành đã được phía đoàn làm phim tung ra. Trong ảnh, nữ chính Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh đóng xuất hiện với một tạo hình bạch y đơn giản, kiểu tóc cũng rất mộc mạc khiến dân tình mê mẩn.

Mới đây, một loạt ảnh mới của nam nữ chính Dữ Phượng Hành đã được phía đoàn làm phim tung ra. Trong ảnh, nữ chính Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh đóng xuất hiện với một tạo hình bạch y đơn giản, kiểu tóc cũng rất mộc mạc. Thế nhưng, điều làm mọi người chú ý nhất lại chính là khí chất vừa nho nhã lại vừa có phần soái của cô nàng. Dù là lúc cầm quạt, hay khi nhấp chén trà, Triệu Lệ Dĩnh đều khiến dân tình mê mẩn.

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch công tử, xứng đáng 'đá bay' Dương Tử, Nhiệt Ba ra 'chuồng gà' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch công tử - Ảnh: Internet

 

Được biết, đây là lần thứ hai Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp sau Sở Kiều Truyện. Mặc dù, vẫn còn rất nhiều khán giả mong chờ Sở Kiều Truyện có phần 2. Tuy nhiên, khả năng Sở Kiều Truyện 2 có được làm tiếp hay không vẫn còn bỏ ngỏ, thay vào đó khán giả sẽ được gặp cặp đôi ở Dữ Phượng Hành.

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch công tử, xứng đáng 'đá bay' Dương Tử, Nhiệt Ba ra 'chuồng gà' - Ảnh 2
Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet

 

Ngay khi hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành được đăng tải, dân mạng đã đồng loạt gọi tên Dương TửĐịch Lệ Nhiệt Ba vào học tập. Theo đó, cách đây không lâu Dương Tử đã có màn giả trai bị chê tới tấp ở Trầm Vụn Hương Phai. Nhìn cô nàng chẳng hề có chút phong thái mạnh mẽ nào, thua xa đàn chị họ Triệu. Còn có, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng mặc bạch y ở Ngự Giao Ký dù có tốt hơn Dương Tử nhưng vẫn chẳng thể so được với Triệu Lệ Dĩnh.

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch công tử, xứng đáng 'đá bay' Dương Tử, Nhiệt Ba ra 'chuồng gà' - Ảnh 3
Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch công tử, xứng đáng 'đá bay' Dương Tử, Nhiệt Ba ra 'chuồng gà' - Ảnh 4

Dương Tử và Nhiệt Ba trong tạo hình công tử, thua xa mỹ nhân họ Triệu - Ảnh: Internet 

 

Hiện bộ phim Dữ Phượng Hành vẫn đang trong quá trình quay, dự kiến sẽ được phát sóng vào nữa năm 2023.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz

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