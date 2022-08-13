Netizen đã rần rần truyền tay nhau hình ảnh nữ chính Triệu Lệ Dĩnh trong giờ nghỉ ngơi ở phim trường Dữ Phượng Hành. Thái độ của người đẹp đối với bạn diễn là điều gây chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, netizen đã rần rần truyền tay nhau hình ảnh nữ chính Triệu Lệ Dĩnh trong giờ nghỉ ngơi ở phim trường Dữ Phượng Hành. Tuy nhiên, thái độ của người đẹp đối với bạn diễn làm khán giả có chút không hài lòng.

Triệu Lệ Dĩnh tỏ thái độ không tương tác với bạn diễn trong phim trường - Ảnh: Internet

Nhiều netizen cho rằng nữ diễn viên còn bị tái phát vết thương cũ do đảm nhận loạt cảnh hành động nên không tránh được khó chịu. Đã vậy, Triệu Lệ Dĩnh còn bị bắt gặp cảnh được 4-5 trợ lý vây quanh trong phim trường để tháp tùng cô mỗi khi cần. Một khán giả cảm thấy mỹ nhân họ Triệu đang mắc bệnh ngôi sao, bởi đi quay phim không cần đến nhiều trợ lý đi theo như vậy.

Nhiều netizen cho rằng Triệu Lệ Dĩnh còn bị tái phát vết thương cũ do đảm nhận loạt cảnh hành động nên không tránh được khó chịu - Ảnh: Internet

Thế nhưng, bộ phận khán giả còn lại thì cho rằng, nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt vốn là một người giản dị và hiền lành, nên điều này chỉ đang thể hiện sự chuyên nghiệp của cô khi làm việc. Bởi lẽ, một ngôi sao hàng đầu như Triệu Lệ Dĩnh có nhiều trợ lý là điều bình thường, để giúp cô xử lý những tình huống ngoài ý muốn.

Một ngôi sao hàng đầu như Triệu Lệ Dĩnh có nhiều trợ lý là điều bình thường - Ảnh: Internet

Được biết Dữ Phượng Hành là bộ phim tái hợp của cặp đôi Sở Kiều Truyện một thời Lâm Canh Tân – Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài nội dung kịch bản, bộ phim còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất của các diễn viên và các màn đấu võ đẹp mắt.

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