Triệu Lệ Dĩnh bị mỉa mai là 'người thừa kế' của Củng Lợi trong dự án mới?

Sao quốc tế 22/06/2022 16:00

Mặc dù chưa lên sóng nhưng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và đặc biệt là nữ chính Triệu Lệ Dĩnh luôn được khán giả rất quan tâm. Mặc dù nội dung của bản truyền hình với bản điện ảnh có khác nhau, nhưng hình tượng nhân vật nữ chính lại có nét tương đồng, đó là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh bị đem ra so sánh với Củng Lợi.

Mặc dù chưa lên sóng nhưng những tin tức xung quanh Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và đặc biệt là nữ chính Triệu Lệ Dĩnh luôn được khán giả rất quan tâm. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Vạn Gia Tố Tụng của nhà văn Trần Nguyên Bân, mà phiên bản điện ảnh từng được thực hiện trước đó có tên là Thu Cúc Đi Kiện do Củng Lợi đảm nhận vai nữ chính. Mặc dù nội dung của bản truyền hình với bản điện ảnh có khác nhau, nhưng hình tượng nhân vật nữ chính lại có nét tương đồng, đó là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh bị đem ra so sánh với Củng Lợi.

Triệu Lệ Dĩnh bị mỉa mai là 'người thừa kế' của Củng Lợi trong dự án mới? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia - Ảnh: Internet

 

Vì Triệu Lệ Dĩnh đang đảm nhận vai diễn mà Củng Lợi đã đóng trước đó nên nhiều fan đã gọi cô là “người thừa kế của Củng Lợi”. Tuy nhiên, danh hiệu này đã bị dân mạng mỉa mai, họ cho rằng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh ổn hơn so với những đồng nghiệp cùng trang lứa nhưng đài từ thật sự rất kém, hoàn toàn “không có cửa” để đặt lên bàn cân so sánh với Củng Lợi. Thậm chí, việc coi nàng mỹ nhân Sở Kiều Truyện là “người thừa kế của Củng Lợi” chẳng khác gì đang hạ thấp tiền bối cả.

Triệu Lệ Dĩnh bị mỉa mai là 'người thừa kế' của Củng Lợi trong dự án mới? - Ảnh 2
Củng Lợi trong Thu Cúc Đi Kiện - Ảnh: Internet

 

So với những mỹ nhân 85 như Dương Mịch hay Lưu Thi Thi thì diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh ổn hơn nhiều. Tuy nhiên, kiểu diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh chỉ có thể áp dụng được ở những bộ phim thần tượng thôi, nếu mà đóng chính kịch thì cô ấy sẽ không còn được khen. Lúc Triệu Lệ Dĩnh đóng Minh Lan Truyện, cô ấy hoàn toàn mờ nhạt khi diễn cùng với những diễn viên thực lực, cảm giác cô ấy trong phim như đang ở một thế giới khác.

Triệu Lệ Dĩnh bị mỉa mai là 'người thừa kế' của Củng Lợi trong dự án mới? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet

 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có thể coi là một dự án thử thách đối với Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim này sở hữu ê kíp làm phim cũng thuộc dạng “đỉnh của chóp”, lại còn có thêm dàn diễn viên thực lực nữa chứ. Bên cạnh đó, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia còn được cho là sẽ xông pha ở các giải thưởng lớn bên truyền hình, chỉ có điều liệu bộ phim chính kịch này có thể thành công hay không thì chưa biết.

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