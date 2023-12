Triệu Lệ Dĩnh bị mỉa mai là 'người thừa kế' của Củng Lợi trong dự án mới?

Mặc dù chưa lên sóng nhưng những tin tức xung quanh Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và đặc biệt là nữ chính Triệu Lệ Dĩnh luôn được khán giả rất quan tâm. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Vạn Gia Tố Tụng của nhà văn Trần Nguyên Bân, mà phiên bản điện ảnh từng được thực hiện trước đó có tên là Thu Cúc Đi Kiện do Củng Lợi đảm nhận vai nữ chính. Mặc dù nội dung của bản truyền hình với bản điện ảnh có khác nhau, nhưng hình tượng nhân vật nữ chính lại có nét tương đồng, đó là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh bị đem ra so sánh với Củng Lợi.

Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia - Ảnh: Internet