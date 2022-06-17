Không phải Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch, đây là những lý do đầy thuyết phục mà Lưu Diệc Phi xứng đáng trở thành người đứng đầu dàn mỹ nhân 85?

Sao quốc tế 17/06/2022 10:00

Nhiều netizen tranh cãi về việc ai mới là người xứng đáng đứng đầu trong số những mỹ nhân 85. Nhiều bình luận lựa chọn giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, tuy nhiên có nhiều bằng chứng cho thấy Lưu Diệc Phi mới là người xứng đáng đứng đầu dàn mỹ nhân 85.

Nhiều netizen tranh cãi về việc ai mới là người xứng đáng đứng đầu trong số những mỹ nhân 85. Nhiều bình luận lựa chọn giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, tuy nhiên có nhiều bằng chứng cho thấy Lưu Diệc Phi mới là người xứng đáng đứng đầu dàn mỹ nhân 85.

Không phải Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch, đây là những lý do đầy thuyết phục mà Lưu Diệc Phi xứng đáng trở thành người đứng đầu dàn mỹ nhân 85? - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi mới là người xứng đáng đứng đầu dàn mỹ nhân 85 - Ảnh: Internet

 

Tính đến thời điểm hiện tại thì Lưu Diệc Phi cũng đã có 20 năm hoạt động trong nghề, dù không quá lớn tuổi nhưng cô ấy được coi là một diễn viên thâm niên rồi. Với sự giúp đỡ của người cha nuôi tỷ phú Trần Kim Phi nên dù không có nhiều kinh nghiệm đóng phim nhưng Lưu Diệc Phi vẫn có cơ hội xuất hiện trong hàng loạt dự án như Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 và Thần Điêu Đại Hiệp.

Trong 4 năm đầu hoạt động, Lưu Diệc Phi chỉ nhận có 4 bộ phim truyền hình nhưng bộ nào bộ nấy đều thuộc hàng kinh điển cả. Nhìn vào điểm Douban thì toàn là trên 7, thử hỏi những mỹ nhân 85 có mấy ai làm được như vậy chứ. Hơn nữa, bộ phim tái xuất màn ảnh nhỏ sau 16 năm của Lưu Diệc Phi là Mộng Hoa Lục cũng được chấm đến 8.7 điểm. Dù Mộng Hoa Lục có nhận phải nhiều phản hồi trái chiều nhưng chẳng ai phủ nhận được bộ phim này hiện đang rất nổi tiếng và giúp vực lại mảng cổ trang sau một thời gian ảm đạm kéo dài.

Không phải Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch, đây là những lý do đầy thuyết phục mà Lưu Diệc Phi xứng đáng trở thành người đứng đầu dàn mỹ nhân 85? - Ảnh 2
Mộng Hoa Lục giúp vực lại mảng cổ trang sau một thời gian ảm đạm kéo dài - Ảnh: Internet

 

Tài nguyên phim truyền hình của Lưu Diệc Phi rất tốt mà tài nguyên điện ảnh cũng khiến cho ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Sau khi quyết định chuyển hướng sang điện ảnh và tiến quân vào Hollywood, Lưu Diệc Phi đã có bộ Vua Kungfu trợ lực, mà cô ấy còn được hợp tác với Thành Long, Lý Liên Kiệt rồi Lý Băng Băng nữa chứ. Rồi bên mảng điện ảnh, bạn diễn của cô ấy toàn là hàng siêu sao như Châu Nhuận Phát, Lê Minh, Cổ Thiên Lạc…

Thậm chí, Lưu Diệc Phi còn từng vượt qua rất nhiều ứng cử viên sáng giá để đóng vai Hoa Mộc Lan trong bộ phim cùng tên do Disney sản xuất. Dù Hoa Mộc Lan không thành công nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đủ để chứng minh cho mọi người thấy địa vị của Lưu Diệc Phi không hề bình thường đâu. Nếu so sánh về điện ảnh, trong dàn mỹ nhân 85 thì cũng chỉ có Cảnh Điềm là sở hữu tài nguyên khủng có thể đặt ngang hàng với Lưu Diệc Phi mà thôi.

Không phải Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch, đây là những lý do đầy thuyết phục mà Lưu Diệc Phi xứng đáng trở thành người đứng đầu dàn mỹ nhân 85? - Ảnh 3
Hoa Mộc Lan - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng của Lưu Diệc Phi bên mảng thời trang cũng khiến cho nhiều người phải trầm trồ đấy các bạn. Lưu Diệc Phi là người đại diện của nhiều thương hiệu lớn như LV, Tissot, Shiseido…, trước đó cô cũng từng làm đại diện cho Dior, Adidas nữa. Không chỉ vậy, Lưu Diệc Phi còn được các nhà mốt cao cấp ưu ái khi cô nhiều lần xuất hiện với những trang phục Haute Couture và cũng là sao nữ 85 duy nhất tính đến thời điểm hiện tại đã full ngũ đại tạp chí nữ.

Không phải Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch, đây là những lý do đầy thuyết phục mà Lưu Diệc Phi xứng đáng trở thành người đứng đầu dàn mỹ nhân 85? - Ảnh 4
Lưu Diệc Phi không đi theo con đường lưu lượng, lại là kiểu Phật hệ nên cô ấy kín tiếng hơn nhiều so với những mỹ nhân 85 - Ảnh: Internet

 

Lưu Diệc Phi không đi theo con đường lưu lượng, lại là kiểu Phật hệ nên cô ấy kín tiếng hơn nhiều so với những mỹ nhân 85 như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Angelababy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là địa vị của Lưu Diệc Phi không bằng họ mà có đủ sức vượt mặt bất kỳ ai trong dàn mỹ nhân 85. Chỉ cần thành tích của Mộng Hoa Lục hiện tại thôi thì có là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng đều “ra chuồng gà” hết cả rồi.

 

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