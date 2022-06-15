Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chê 'đầu voi đuôi chuột', netizen cảm thán 'Mộng Hoa Lục càng ngày càng đuối nhỉ?'

Sao quốc tế 15/06/2022 09:00

Cư dân mạng lại được một phen bất ngờ khi Vân Hợp đưa ra dự đoán lượt xem của Mộng Hoa Lục chỉ nằm trong khoảng hơn 48 triệu/ tập. Đây là một con số được đánh giá là chỉ ở mức trung bình chứ không cao, thậm chí là có phần ngang hàng với các bộ phim cấp thấp.

Mới đây, cư dân mạng lại được một phen bất ngờ khi Vân Hợp đưa ra dự đoán lượt xem của Mộng Hoa Lục chỉ nằm trong khoảng hơn 48 triệu/ tập. Đây là một con số được đánh giá là chỉ ở mức trung bình chứ không cao, thậm chí là có phần ngang hàng với các bộ phim cấp thấp.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chê 'đầu voi đuôi chuột', netizen cảm thán 'Mộng Hoa Lục càng ngày càng đuối nhỉ?' - Ảnh 1
Cư dân mạng lại được một phen bất ngờ khi Vân Hợp đưa ra dự đoán lượt xem của Mộng Hoa Lục chỉ nằm trong khoảng hơn 48 triệu/ tập - Ảnh: Internet

 

Được biết, thông thường mức dự đoán của Vân Hợp còn cao hơn thực tế, tức là Mộng Hoa Lục thậm chí còn chưa đạt được 48 triệu lượt xem cho một tập phim.

Con số này đối với một bộ phim đang nổi quả thật là hơi đáng lo ngại. Nhiều bộ phim mang danh "flop", thậm chí còn làm tốt hơn, minh chứng rõ nhất có thể kể đến như Hữu Phỉ - một bộ phim có hai đỉnh lưu nhưng chỉ đạt được 55 triệu lượt xem/tập. Chính vì vậy, có một bộ phận khán giả cho rằng Mộng Hoa Lục có xu hướng "đầu voi đuôi chuột", bắt đầu ấn tượng nhưng kết thúc không được như kỳ vọng.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chê 'đầu voi đuôi chuột', netizen cảm thán 'Mộng Hoa Lục càng ngày càng đuối nhỉ?' - Ảnh 2
Không ít khán giả lên tiếng bênh vực Mộng Hoa Lục, cho rằng một bộ phim cổ trang với gần 48 triệu lượt xem/tập là một con số không ấn tượng nhưng đủ để thể hiện độ hot của phim - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh những ý kiến tiêu cực cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực Mộng Hoa Lục, cho rằng một bộ phim cổ trang với gần 48 triệu lượt xem/tập là một con số không ấn tượng nhưng đủ để thể hiện độ hot của phim.

- Cảm giác như Mộng Hoa Lục sẽ chết đuôi. Đang nổi mà mỗi tập không đạt được 50 triệu lượt xem thì chứng tỏ cũng không phải thuộc hàng hot đình đám.

- Tại sao lại nói là "đầu voi đuôi chuột" nhỉ? Ngay từ đầu đã không phải "voi" rồi mà, các tập lượt xem cứ bình bình như thế chứ có tăng đột biến đâu mà sợ flop.

- Mộng Hoa Lục càng ngày càng đuối nhỉ. Nếu nói là phim bạo cấp hiện tượng thì đáng lẽ ra phải rầm rộ chủ đề, hot search ầm ầm nhưng mà phim này chỉ được thời gian đầu chứ bây giờ cứ thấy im im ấy.

- View như thế là ổn mà nhỉ, không xuất sắc nhưng ổn định qua từng tập cũng đã là thành công rồi.

- Có hai diễn viên quốc dân mà lượt xem như thế này cũng đáng lo thật đấy nhỉ. Phim marketing rầm rộ nhưng số liệu thực tế thì lại không khả quan lắm.

Hiện chủ đề trên tiếp tục gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên khắp các diễn đàn, tuy nhiên vẫn còn là quá sớm để đánh giá thành tích của cả một dự án chỉ qua những số liệu dự đoán ban đầu.

 

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì quan điểm trinh tiết của nhân vật trong phim?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì quan điểm trinh tiết của nhân vật trong phim?

Tình tiết nhấn mạnh "sự trong trắng" đi ngược tinh thần tác phẩm, không phù hợp với tính cách nhân vật. Khán giả nhận xét biên kịch của Mộng hoa lục cổ hủ hơn cả Quan Hán Khanh - người viết kịch bản gốc - cách đây 700 năm.

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