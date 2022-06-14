Bộ phim Mộng hoa lục - do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính - gây tranh cãi vì đề cập chuyện trinh tiết. Trong tập mới nhất, nhân vật Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) và Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) bày tỏ chưa từng có quan hệ xác thịt với người khác giới. Triệu Phán Nhi khẳng định giữ vững nguyên tắc "bán nghệ không bán thân" dù từng làm kỹ nữ dâng cho quan lại. Khi yêu bạn trai cũ Âu Dương Húc (Từ Hải Kiều) ba năm, nàng nhất quyết không vượt quá giới hạn. Cố Thiên Phàm cho biết từng hứa hôn với một cô gái nhưng chưa gặp gỡ vì anh không hài lòng với hôn sự sắp đặt. Trải qua 30 năm cuộc đời, Cố Thiên Phàm chưa gần gũi ai.

Theo Sina, tình tiết nhấn mạnh "sự trong trắng" đi ngược tinh thần tác phẩm, không phù hợp với tính cách nhân vật. Khán giả nhận xét biên kịch của Mộng hoa lục cổ hủ hơn cả Quan Hán Khanh - người viết kịch bản gốc - cách đây 700 năm. Vở kịch Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần mang chủ đề phụ nữ giúp phụ nữ. Các cô gái có địa vị thấp nhất trong xã hội dũng cảm chống lại những luật lệ, phép tắc cứng nhắc.

Khán giả cho rằng nếu biên kịch muốn xây dựng hình tượng Triệu Phán Nhi thuần khiết, lẽ ra không cần quay cảnh nhân vật này nói dối có thai để cứu Cố Thiên Phàm ở đầu phim. Điều này cho thấy Triệu Phán Nhi mặc kệ trinh tiết và thanh danh bản thân.

Hay mô tả Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm mới quen nhau 3 tháng đã như "cá nước chi hoan" - ý chỉ đôi nam nữ có tình cảm mặn nồng, hòa hợp trên mọi phương diện cuộc sống.

Một số blogger lĩnh vực phim ảnh nhận định đoạn phim trên được ê-kíp Mộng hoa lục dùng để lách cửa kiểm duyệt. Cơ quan quản lý quy định "nam nữ chính trong phim không được phép làm nghề liên quan cơ sở ăn chơi, lầu xanh, hay kỹ viện".

Một số blogger lĩnh vực phim ảnh nhận định đoạn phim trên được ê-kíp Mộng hoa lục dùng để lách cửa kiểm duyệt - Ảnh: Internet

Do đó, xuyên suốt Mộng hoa lục, nhân vật của Lưu Diệc Phi được miêu tả là kỹ nữ hoàn lương, không còn hành nghề ca hát ở kỹ viện. Trong khi Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn) vẫn mang thân phận ca nương dù đã rời kỹ viện.

Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính lên sóng từ ngày 2/6. Trước khi vấp tranh cãi, phim nhận phản ứng tích cực từ khán giả với nội dung về nữ quyền văn minh, bối cảnh và phục trang đẹp. Diễn xuất của nam nữ chính được đánh giá tự nhiên, tương tác tình cảm tốt. Hiện, phim có hơn 1 tỷ lượt xem, nhận điểm chất lượng 8,8/10 trên diễn đàn Douban.