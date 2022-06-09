Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém'

Sao quốc tế 09/06/2022 19:00

Tạo hình vũ cơ của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục được tiết lộ khiến dân tình phải trầm trồ vì quá đẹp. Tạo hình này lại khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Dương Quý Phi mà Phạm Băng Băng từng đảm nhận trước đó.

Mới đây, loạt tạo hình vũ cơ của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục được tiết lộ khiến dân tình phải trầm trồ vì quá đẹp. Theo đó, hiện tại cư dân mạng đang truyền tay nhau loạt ảnh tạo hình cổ trang cực xinh đẹp của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục. Mỹ nhân 8x diện một bộ trang phục bắt mắt, tóc búi cao và được cài một bông mẫu đơn hồng rực rỡ trên tóc. Xuất hiện trong tạo hình này, “thần tiên tỷ tỷ” được nhận xét là quyến rũ, cuốn hút khác hẳn vẻ thanh lãnh thường thấy.

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém' - Ảnh 1
Tạo hình vũ cơ của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục được tiết lộ khiến dân tình phải trầm trồ vì quá đẹp - Ảnh: Internet

 

Đặc biệt, tạo hình vũ cơ này của Lưu Diệc Phi lại khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Dương Quý Phi mà Phạm Băng Băng từng đảm nhận trước đó. Cùng kiểu cài hoa mẫu đơn trên tóc, trang phục cũng có phần giống nhau, đặc biệt cả 2 mỹ nhân 8x này đều vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Đem ra so sánh với nhau, rất nhiều cư dân mạng không thể chọn ra ai mới là người xuất sắc hơn.

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém' - Ảnh 2
Tạo hình vũ cơ này của Lưu Diệc Phi lại khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Dương Quý Phi mà Phạm Băng Băng từng đảm nhận trước đó - Ảnh: Internet

 

Chưa dừng lại ở đó, phân cảnh Lưu Diệc Phi múa trong Mộng Hoa Lục cũng được dân mạng hết lời khen ngợi. Nhiều người thậm chí còn đùa vui rằng, Lưu Diệc Phi có thể múa đẹp như vậy bởi mẹ cô chính là nghệ sĩ múa cấp quốc gia.

- Thấy Lưu Diệc Phi múa kiểu nhẹ nhàng, thanh thoát. Khí chất thần tiên toả ra xung quanh

- Lưu Diệc Phi đẹp kiểu phong tình vạn chủng, mơ mơ thực thực, nữ nhân như vầy thật khiến nam nhân phải say đắm.

- Tạo hình này của Lưu Diệc Phi đẹp quá, làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm băng Băng cũng đẹp chẳng kém.

- Phải nói là Lưu Diệc Phi và Phạm Băng băng một 9 một 10 đó, đẹp phong tình vạn chủng luôn.

- Hi vọng lần này Lưu Diệc Phi sẽ múa lâu một chút.

Sau khi loạt tạo hình vũ cơ của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục được đăng tải, khán giả đang vô cùng mong đợi tập phim này sớm lên sóng.

 

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