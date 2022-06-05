Mộng Hoa Lục: vừa lên sóng được 8 tập, nhan sắc Lưu Diệc Phi đồng loạt bị chê

Sao quốc tế 05/06/2022 10:20

Theo Sina, Lưu Diệc Phi là gương mặt được chú ý nhất sau 8 tập đầu tiên của Mộng hoa lục. Chủ đề "Cô gái thôn quê Lưu Diệc Phi" dẫn đầu top từ khóa hot nhất mạng xã hội Weibo, với gần 700 triệu lượt bình luận.

Mộng hoa lục lên sóng từ ngày 2/6. Bộ phim do Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đóng chính dẫn đầu danh sách web drama nổi bật nhất Trung Quốc.

Mộng Hoa Lục: vừa lên sóng được 8 tập, nhan sắc Lưu Diệc Phi đồng loạt bị chê - Ảnh 1
Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính - Ảnh: Internet

 

Mộng hoa lục là tác phẩm xoay quanh số phận phụ nữ trong xã hội cũ, mối tình giữa Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) - chàng trai khâm phục tài năng của Phán Nhi. Phim mang màu sắc phim nữ quyền, đặt bối cảnh thời Bắc Tống.

Lưu Diệc Phi vào vai Triệu Phán Nhi, bà chủ quán trà tài sắc tại Hàng Châu. Triệu Phán Nhi có khả năng múa tuyệt đẹp, kết hợp với việc pha trà điêu luyện. Cô bị Âu Dương Húc từ hôn và hãm hại sau công thành danh toại.

Không muốn chấp nhận số phận, cô lên kinh thành để tìm lại công lý. Tại đây, Triệu Phán Nhi cứu giúp hai phụ nữ bất hạnh, đang lâm vào bước đường cùng là Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn).

Họ trải qua nhiều gian truân, vất vả, cùng nhau mở cửa hàng buôn bán tại Đông Kinh. Từ một quán trà nhỏ, cuối cùng, Triệu Phán Nhi trở thành bà chủ tửu lâu lớn nhất Biện Kinh.

Theo thống kê của Vlinkage, phim có hơn 200 triệu lượt xem và đạt chỉ số truyền thông 81.36 sau 15 tiếng ra mắt.

Theo Sina, Lưu Diệc Phi là gương mặt được chú ý nhất sau 8 tập đầu tiên của Mộng hoa lục. Chủ đề "Cô gái thôn quê Lưu Diệc Phi" dẫn đầu top từ khóa hot nhất mạng xã hội Weibo, với gần 700 triệu lượt bình luận.

Mộng Hoa Lục: vừa lên sóng được 8 tập, nhan sắc Lưu Diệc Phi đồng loạt bị chê - Ảnh 2
Không ít người cho rằng Lưu Diệc Phi tăng cân, lộ dấu vết tuổi tác và đường nét gương mặt kém mềm mại - Ảnh: Internet

 

Trên trang đánh giá Douban, khán giả nhận xét tạo hình của nữ diễn viên đẹp, thanh nhã. Bên cạnh đó, cũng có không ít người cho rằng Lưu Diệc Phi tăng cân, lộ dấu vết tuổi tác và đường nét gương mặt kém mềm mại.

Trước những bình luận không thiện chí về ngoại hình của ngôi sao Thần điêu đại hiệp, người hâm mộ Lưu Diệc Phi cho rằng đây là đòi hỏi vô lý. Nữ diễn viên đã 35 tuổi, không thể giữ nét đẹp ngọt ngào như thời thanh xuân.

Ngoài nhan sắc, diễn xuất của Lưu Diệc Phi cũng trở thành chủ đề được quan tâm lớn. Trong vai Triệu Phán Nhi, nữ diễn viên được khen thể hiện tự nhiên, có đa dạng biểu cảm trong các diễn biến cảm xúc của nhân vật. Truyền thông đánh giá Lưu Diệc Phi tiến bộ trong diễn xuất, bớt cứng nhắc hơn so với trước đây.

Mộng Hoa Lục: vừa lên sóng được 8 tập, nhan sắc Lưu Diệc Phi đồng loạt bị chê - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi tiến bộ trong diễn xuất, bớt cứng nhắc hơn so với trước đây - Ảnh: Internet

 

Theo Sohu, tuyến diễn viên chính Trần Hiểu, Lưu Diệc Phi và Liễu Nham hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt khán giả sau 8 tập đầu. Riêng trường hợp của Lâm Duẫn, người xem vẫn chỉ nhớ đến nhan sắc của cô, thay vì diễn xuất.

Theo Mtime, Mộng hoa lục có nội dung văn minh, bối cảnh và đạo cụ đẹp mắt. Điểm trừ là lời thoại của phim hiện đại, nhiều từ ngữ không phù hợp với phim cổ trang.

Ngoài ra, kỹ xảo của Mộng hoa lục cũng bị chê cẩu thả trong phân cảnh Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) cầm dao phi thẳng vào tên cướp. Thay vì bay đến cây cột sau lưng tên cướp, con dao lại dính thẳng lên mặt người này nhưng không gây chút tổn hại nào.

 

 

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