Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc khi chơi đàn: Triệu Lệ Dĩnh có màn phát 'cơm chó' đầy ấn tượng, Lưu Diệc Phi nhan sắc khi đánh đàn đỉnh của chóp

Sao quốc tế 30/05/2022 19:00

Trong các bộ phim cổ trang, việc dàn mỹ nhân trổ tài chơi đàn cũng là phân cảnh quan trọng được các đạo diễn ưu ái. Cùng là một phân cảnh đánh đàn nhưng mỗi người lại mang đến cho khán giả một cảm xúc khác nhau.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc khi chơi đàn: Triệu Lệ Dĩnh có màn phát 'cơm chó' đầy ấn tượng, Lưu Diệc Phi nhan sắc khi đánh đàn đỉnh của chóp - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Nếu những sao nữ khác chơi đàn là để khoe khí chất cổ điển đặc biệt thì Triệu Lệ Dĩnh lại là màn phát "cơm tró" đầy ấn tượng. Chắc hẳn fan của Hoa Thiên Cốt chẳng thể nào quên được khoảnh khắc tập chơi đàn ngọt ngào này đâu nhỉ? Giá như câu chuyện chỉ dừng ở đây thôi thì chắc fan của Hoa Thiên Cốt đã không phải khóc hết nước mắt cho số phận bi kịch của nữ chính.

Dương Mịch

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc khi chơi đàn: Triệu Lệ Dĩnh có màn phát 'cơm chó' đầy ấn tượng, Lưu Diệc Phi nhan sắc khi đánh đàn đỉnh của chóp - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Trong siêu phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch có rất nhiều cảnh phim kinh điển khiến dân tình lạc lối. Hoàn mỹ là thế nhưng Dương Mịch vẫn có một phân đoạn hơi "ố dề" một xíu là lúc chơi đánh đàn. Nguyên nhân là vì phần lưng gù đã vô tình dìm dáng lẫn khí chất của người đẹp này, khiến cô kém thanh thoát hẳn.

AngelaBaby

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc khi chơi đàn: Triệu Lệ Dĩnh có màn phát 'cơm chó' đầy ấn tượng, Lưu Diệc Phi nhan sắc khi đánh đàn đỉnh của chóp - Ảnh 3
Angela Baby - Ảnh: Internet

 

Cô Phương Bất Tự Thưởng được coi là "vết đen" trong sự nghiệp của AngelaBaby, tuy nhiên, chẳng ai có thể phủ nhận là trong tác phẩm này có rất nhiều khoảnh khắc đẹp đến "thoát vòng" của nữ chính. Một trong số đó là cảnh chơi đàn dưới ánh đèn của người đẹp này. Đúng là AngelaBaby chỉ đẹp ở những khung cảnh tĩnh nhỉ?

Đường Yên

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc khi chơi đàn: Triệu Lệ Dĩnh có màn phát 'cơm chó' đầy ấn tượng, Lưu Diệc Phi nhan sắc khi đánh đàn đỉnh của chóp - Ảnh 4
Đường Yên - Ảnh: Internet

 

Khi nhận lời tham gia Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân, Đường Yên hóa thân thành Độc Cô Ninh Kha, một cô gái có số phận đầy trắc trở. Trong bộ trang phục màu hồng rực rỡ cùng những món trang sức lộng lẫy, Đường Yên bớt đi nét ngọt ngào mà trở nên quyến rũ hơn nhiều. Kết hợp với động tác chơi đàn đầy chuyên nghiệp, cô như bước ra từ tranh vẽ vậy.

Lưu Diệc Phi

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc khi chơi đàn: Triệu Lệ Dĩnh có màn phát 'cơm chó' đầy ấn tượng, Lưu Diệc Phi nhan sắc khi đánh đàn đỉnh của chóp - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Được ca tụng là một trong những mỹ nhân cổ trang xinh đẹp và khí chất nhất của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi sở hữu rất nhiều khoảnh khắc đỉnh chóp trên màn ảnh. Một trong số đó là cảnh đánh đàn ở Thần Điêu Đại Hiệp. Nhìn dáng vẻ này, trông cô giống thiên kim tiểu thư hơn là chưởng môn phái Cổ Mộ.

Lâm Tâm Như

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc khi chơi đàn: Triệu Lệ Dĩnh có màn phát 'cơm chó' đầy ấn tượng, Lưu Diệc Phi nhan sắc khi đánh đàn đỉnh của chóp - Ảnh 6
Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

 

Nhắc đến cảnh chơi đàn, mình lại nhớ đến Lâm Tâm Như trong Hoàn Châu Cách Cách. Là một tài nữ, dĩ nhiên ngoài tài chơi cờ, nàng Hạ Tử Vi còn rất giỏi gảy đàn. Những khoảnh khắc chơi đàn vừa đẹp, vừa khí chất của bà xã Hoắc Kiến Hoa có thể coi là ký ức tuổi thơ không thể quên của mình, thậm chí chỉ cần nhìn thấy bức hình này là đầu mình tự vang lên nhạc phim luôn.

Cảnh Điềm

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc khi chơi đàn: Triệu Lệ Dĩnh có màn phát 'cơm chó' đầy ấn tượng, Lưu Diệc Phi nhan sắc khi đánh đàn đỉnh của chóp - Ảnh 7
Cảnh Điềm - ẢnhTriệu : Internet

 

Nhìn vào khoảnh khắc này, Cảnh Điềm đẹp thì có đẹp nhưng đúng là đơ nhỉ. Đôi mắt thiếu cảm xúc của người đẹp này đã vô tình dìm luôn khí chất lẫn dáng ngồi đánh đàn mỹ miều. Bảo sao dù nhận được tài nguyên phim ảnh khủng nhưng Cảnh Điềm khi ấy mãi chẳng thể nào nổi tiếng được.

 

Triệu Lệ Dĩnh suýt mất vai diễn đổi đời trong Hoa Thiên Cốt vì trợ lý hống hách

Triệu Lệ Dĩnh suýt mất vai diễn đổi đời trong Hoa Thiên Cốt vì trợ lý hống hách

Trước khi bộ phim Hoa Thiên Cốt khai máy, nhà sản xuất ngỏ ý muốn mời Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính nên đã tìm đến quản lý của nữ diễn viên để đàm phán. Thay vì bàn bạc với Triệu Lệ Dĩnh, thì Hách Như đã tự ý từ chối lời mời và còn hống hách với các đối tác khiến nhà sản xuất và phía ê-kíp phật lòng.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Lâm Tâm Như Angela Baby Lưu Diệc Phi

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