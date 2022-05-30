Nếu những sao nữ khác chơi đàn là để khoe khí chất cổ điển đặc biệt thì Triệu Lệ Dĩnh lại là màn phát "cơm tró" đầy ấn tượng. Chắc hẳn fan của Hoa Thiên Cốt chẳng thể nào quên được khoảnh khắc tập chơi đàn ngọt ngào này đâu nhỉ? Giá như câu chuyện chỉ dừng ở đây thôi thì chắc fan của Hoa Thiên Cốt đã không phải khóc hết nước mắt cho số phận bi kịch của nữ chính.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trong siêu phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch có rất nhiều cảnh phim kinh điển khiến dân tình lạc lối. Hoàn mỹ là thế nhưng Dương Mịch vẫn có một phân đoạn hơi "ố dề" một xíu là lúc chơi đánh đàn. Nguyên nhân là vì phần lưng gù đã vô tình dìm dáng lẫn khí chất của người đẹp này, khiến cô kém thanh thoát hẳn.

AngelaBaby

Angela Baby - Ảnh: Internet

Cô Phương Bất Tự Thưởng được coi là "vết đen" trong sự nghiệp của AngelaBaby, tuy nhiên, chẳng ai có thể phủ nhận là trong tác phẩm này có rất nhiều khoảnh khắc đẹp đến "thoát vòng" của nữ chính. Một trong số đó là cảnh chơi đàn dưới ánh đèn của người đẹp này. Đúng là AngelaBaby chỉ đẹp ở những khung cảnh tĩnh nhỉ?

Đường Yên

Đường Yên - Ảnh: Internet

Khi nhận lời tham gia Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân, Đường Yên hóa thân thành Độc Cô Ninh Kha, một cô gái có số phận đầy trắc trở. Trong bộ trang phục màu hồng rực rỡ cùng những món trang sức lộng lẫy, Đường Yên bớt đi nét ngọt ngào mà trở nên quyến rũ hơn nhiều. Kết hợp với động tác chơi đàn đầy chuyên nghiệp, cô như bước ra từ tranh vẽ vậy.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Được ca tụng là một trong những mỹ nhân cổ trang xinh đẹp và khí chất nhất của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi sở hữu rất nhiều khoảnh khắc đỉnh chóp trên màn ảnh. Một trong số đó là cảnh đánh đàn ở Thần Điêu Đại Hiệp. Nhìn dáng vẻ này, trông cô giống thiên kim tiểu thư hơn là chưởng môn phái Cổ Mộ.

Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Nhắc đến cảnh chơi đàn, mình lại nhớ đến Lâm Tâm Như trong Hoàn Châu Cách Cách. Là một tài nữ, dĩ nhiên ngoài tài chơi cờ, nàng Hạ Tử Vi còn rất giỏi gảy đàn. Những khoảnh khắc chơi đàn vừa đẹp, vừa khí chất của bà xã Hoắc Kiến Hoa có thể coi là ký ức tuổi thơ không thể quên của mình, thậm chí chỉ cần nhìn thấy bức hình này là đầu mình tự vang lên nhạc phim luôn.

Cảnh Điềm

Cảnh Điềm - ẢnhTriệu : Internet

Nhìn vào khoảnh khắc này, Cảnh Điềm đẹp thì có đẹp nhưng đúng là đơ nhỉ. Đôi mắt thiếu cảm xúc của người đẹp này đã vô tình dìm luôn khí chất lẫn dáng ngồi đánh đàn mỹ miều. Bảo sao dù nhận được tài nguyên phim ảnh khủng nhưng Cảnh Điềm khi ấy mãi chẳng thể nào nổi tiếng được.