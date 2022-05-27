Triệu Lệ Dĩnh suýt mất vai diễn đổi đời trong Hoa Thiên Cốt vì trợ lý hống hách

Triệu Lệ Dĩnh được đông đảo khán giả châu Á biết đến qua các dự án truyền hình lớn nhỏ như: Tân Hoàn Châu Cách Cách, Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Sở Kiều Truyện,... và nhận về không ít giải thưởng danh giá. Ít ai biết rằng, mỹ nhân họ Triệu từng suýt vụt mất cơ hội trở thành sao hạng A vì người thân cận. Thậm chí, người này còn đồn nàng tiểu hoa đán “bán hoa”.

Trước khi bộ phim Hoa Thiên Cốt khai máy, nhà sản xuất ngỏ ý muốn mời Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính nên đã tìm đến quản lý của nữ diễn viên khi đó là Hách Như để đàm phán. Thay vì bàn bạc với Triệu Lệ Dĩnh, thì Hách Như đã tự ý từ chối lời mời của đoàn phim. Vì từng giúp mỹ nhân họ Triệu giành được cơ hội phất lên nhờ dự án Lục Trinh Truyền Kỳ, nên Hách Như không chỉ trịch thượng khi làm việc cùng Triệu Lệ Dĩnh, mà còn hống hách với các đối tác khiến nhà sản xuất và phía ê-kíp phật lòng.

Được biết, trước đó Hách Như đã giúp Triệu Lệ Dĩnh giành được vai nữ chính trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Cho rằng mình là người có công lớn giúp Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng, vậy nên vị trợ lý này mới hống hách và dám qua mặt nàng tiểu Hoa như vậy.

Sau khi biết chuyện, Triệu Lệ Dĩnh đã phải đến tận nơi xin lỗi phía nhà sản xuất Hoa Thiên Cốt, đồng thời cô cũng mong muốn một cơ hội để thử sức với vai diễn này. Nhờ thái độ chân thành, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được cái gật đầu từ phía nhà sản xuất và tham gia với tư cách nữ chính của dự án phim.

Triệu Lệ Dĩnh đã phải đến tận nơi xin lỗi phía nhà sản xuất Hoa Thiên Cốt, đồng thời cô cũng mong muốn một cơ hội để thử sức với vai diễn này - Ảnh: Internet

Hách Như đã phạm phải một sai lầm lớn khi suýt chút nữa khiến Triệu Lệ Dĩnh mất đi vai diễn quan trọng. Bởi sau đó, khi lên sóng vào năm 2015 Hoa Thiên Cốt đã gặt hái thành công lớn và trở thành một trong những bộ phim tiên hiệp được yêu thích nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh cũng nhờ đó mà vươn mình trở thành sao hạng A của Cbiz.

Sau màn qua mặt không thành, Hách Như bị Triệu Lệ Dĩnh chấm dứt hợp đồng. Từ đây, vị cựu trợ lý này bắt đầu tung ra những tin tức không hay về nàng tiểu Hoa như nhờ đại gia bao nuôi, ăn cháo đá bát, nhân cách tệ… Đáng tiếc, thời điểm đó dư luận chẳng ai đứng về phía một nhân viên không làm tròn trách nhiệm cả.

Triệu Lệ Dĩnh nhờ Hoa Thiên Cốt mà vươn mình trở thành sao hạng A của Cbiz - Ảnh: Internet

Với sự nỗ lực không ngừng và thái độ kính nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh dần vươn lên trở thành một trong những tiểu Hoa đứng đầu của giới giải trí Hoa ngữ. Đến tận bây giờ, vai nữ chính trong Hoa Thiên Cốt của cô vẫn được khán giả nhắc đến đều đặn.