Thì ra Triệu Lệ Dĩnh chính là người đề cử Lâm Canh Tân đóng Dữ Phượng Hành?

Sao quốc tế 26/05/2022 07:57

Sau khi Weibo Dữ Phượng Hành đăng bài tuyên bố diễn viên, Triệu Lệ Dĩnh đã share lại bài viết, chính thức xác nhận vai diễn của mình. Lâm Canh Tân đã qua Weibo của Triệu Lệ Dĩnh, để lại lời cảm ơn trên bài đăng của bạn diễn.

Ngày 24/05 vừa qua, đoàn làm phim chính thức công bố Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sẽ cùng nhau đóng chính trong Dữ Phượng Hành. Tuy thông tin về nam nữ chính đã được đồn đoán từ lâu, thế nhưng, khi đoàn làm phim chính thức xác nhận, thông tin này vẫn thu hút đông đảo sự chú ý của nhiều người.

Thì ra Triệu Lệ Dĩnh chính là người đề cử Lâm Canh Tân đóng Dữ Phượng Hành? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

 

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Sau khi Weibo Dữ Phượng Hành đăng bài tuyên bố diễn viên, Triệu Lệ Dĩnh đã share lại bài viết, chính thức xác nhận vai diễn của mình. Lâm Canh Tân cũng có hành động tương tự, và điều làm dân tình bất ngờ hơn chính là nam diễn viên còn qua Weibo của Triệu Lệ Dĩnh, để lại lời cảm ơn trên bài đăng của bạn diễn. Anh đã để lại lời nhắn: “Cảm ơn Tiểu Triệu”, còn Triệu Lệ Dĩnh cũng đáp lại: “Sao vẫn còn ở Tứ Xuyên hả Đại Tân?”. Có thể thấy cả hai tương tác với nhau rất tự nhiên, xưng hô cũng có phần thân thiết.

Thì ra Triệu Lệ Dĩnh chính là người đề cử Lâm Canh Tân đóng Dữ Phượng Hành? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh quảng bá phim trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

 

Thì ra Triệu Lệ Dĩnh chính là người đề cử Lâm Canh Tân đóng Dữ Phượng Hành? - Ảnh 3
Lâm Canh Tân bất ngờ bình luận cảm ơn Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Điều khiến dư luận càng ngỡ ngàng, đó là những suy đoán của blogger. Cụ thể, phía blogger cho rằng, lời cảm ơn này của Lâm Canh Tân không tính là dành cho Thẩm Lý (nhân vật trong phim), cũng chẳng phải để PR phim khi chính thức công bố, mà là gửi tới Triệu Lệ Dĩnh.

Blogger viết tiếp: “Suy đoán thêm thì Lâm Canh Tân cảm ơn Triệu Lệ Dĩnh vì đã giới thiệu anh vào vai nam chính Dữ Phượng Hành, hoặc cảm ơn Triệu Lệ Dĩnh vì đến giai đoạn chọn nam chủ sau cùng vẫn kiên định với anh ấy. Dù sao thì fan của Lâm Canh Tân vẫn đang âm thầm khuyên anh ấy giảm cân, sau đó ra mắt mọi người với vẻ ngoài kinh diễm nhất. Nếu Triệu Lệ Dĩnh quả thực dẹp nghị luận của mọi người và chọn Lâm Canh Tân, quả thực xứng đáng để anh ấy nói lời cảm ơn”.

Thì ra Triệu Lệ Dĩnh chính là người đề cử Lâm Canh Tân đóng Dữ Phượng Hành? - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã từng hợp tác trong một dự án trước đó - Ảnh: Internet

 

Thực tế trước đó, dàn diễn viên của Dữ Phượng Hành đã từng trải qua rất nhiều tin đồn. Với nữ chính thì sau này đã chắc như đinh đóng cột là Triệu Lệ Dĩnh, còn nam chính đến tận sát thời điểm bắt đầu dựng cảnh, tuyên bố diễn viên vẫn còn loay hoay định thay người khác.

Đến tận gần ngày tuyên bố dàn cast chính, đã có thông tin khả năng Lâm Canh Tân sẽ bị thay thế bởi Dương Lặc, nhưng sau cùng điều này đã không xảy ra.

 

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