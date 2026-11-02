Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân vinh danh Hoa hậu Đại sứ – Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Hiền

Tối 31/10/2026, Chung kết Miss Asian 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai với sự tham gia của hơn 1.000 khán giả. Ngôi vị Hoa hậu Đại sứ – Miss Asian 2026 chính thức thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hiền (SBD 288, Đồng Nai), Nhà sáng lập và điều hành Hiền Xinh Beauty Center. Cô cũng đồng thời nhận giải phụ 'Người đẹp khả ái'.

Tại đêm chung kết, khoảnh khắc vinh danh Tân Hoa hậu Đại sứ diễn ra rực rỡ dưới sự thực hiện nghi thức của Danh ca Ngọc Sơn (Trưởng BGK), Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Hoàng Vân và đại diện Nhà tài trợ Kim cương.

Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân cùng các đại diện BTC thực hiện nghi thức vinh danh Tân Hoa hậu Đại sứ Nguyễn Thị Hiền. Ở phần thi ứng xử, nhận câu hỏi về giá trị tạo ra cho cộng đồng, Nguyễn Thị Hiền gây ấn tượng khi chia sẻ: “Nếu may mắn đạt danh hiệu Hoa hậu Miss Asian 2026, em mong muốn biến danh vị cao quý thành trách nhiệm đối với cộng đồng. Em hy vọng dành thời gian, tâm huyết hỗ trợ trẻ em khó khăn có điều kiện đến trường, đồng thời tạo cơ hội để các em tiếp cận tri thức, công nghệ trong thời đại 4.0. Vẻ đẹp của một Hoa hậu nằm ở những giá trị thiết thực và bền vững.”

Tân Hoa hậu Đại sứ Nguyễn Thị Hiền là gương mặt quen thuộc trong ngành thẩm mỹ. Cô từng đạt giải Bàn Tay Vàng thẩm mỹ APHCA 2018, giám khảo Beautify Festival Day 2019, Top 50 Thương hiệu Uy tín Làm đẹp 2020 và Top 10 Thương hiệu Làm đẹp Uy tín Châu Á – Thái Bình Dương 2021. Năm 2023, thương hiệu Hiền Xinh của cô được chứng nhận Thương hiệu Làm đẹp Uy tín Việt Nam. Nữ doanh nhân 9X tỏa sáng rạng rỡ với chiếc vương miện tinh xảo cùng dải băng danh hiệu Hoa hậu Đại sứ Miss Asian 2026. Chung kết Miss Asian 2026 là mùa giải thứ 5 do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện, quy tụ dàn giám khảo uy tín: Danh ca Ngọc Sơn, NSND Vương Duy Biên (nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hoa hậu Ngọc Hân, Miss Asian 2025 Ban Thị Thu, Miss Asian 2022 Đỗ Thị Quỳnh và Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 Đinh Thị Thường.

Chương trình mở màn ấn tượng với phần đồng diễn Áo dài mang chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng – Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh”, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026. Qua ba vòng thi trang phục Áo dài, Công sở và Dạ hội, các thí sinh đã khoe trọn vẹn thần thái kiêu sa và bản lĩnh hội nhập. Khép lại đêm thi, chiếc vương miện cao quý Hoa hậu Doanh nhân Châu Á – Miss Asian 2026 đã chính thức thuộc về thí sinh Hoàng Phương Anh (SBD 109, TP.HCM), người đồng thời ẵm trọn cú đúp giải thưởng Người đẹp Tài năng và Người đẹp được yêu thích nhất. Danh hiệu Hoa hậu Đại sứ được trao cho Nguyễn Thị Hiền (SBD 288, Đồng Nai) kiêm Người đẹp Khả ái. Vi trí Á hậu 1 gọi tên Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 278, Hà Nội) cùng giải Người đẹp có làn da đẹp; Á hậu 2 trao cho Hà Nhã Uyên (SBD 369, Hà Nội) kiêm Người đẹp Hình thể. Hai ngôi vị Á hậu 3 lần lượt thuộc về Phan Thiên Ngọc (SBD 786, Huế) và Nguyễn Thiên Hương (SBD 239, Đồng Nai). Các người đẹp xuất sắc nhất mùa giải Miss Asian 2026 rạng rỡ nhận giải thưởng tại đêm chung kết. Bên cạnh các danh hiệu chính, Ban tổ chức cũng vinh danh các giải thưởng chuyên đề quan trọng: danh hiệu Hoa hậu Nhân ái gọi tên Hoàng Thị Nụ (SBD 192, Hà Nội, kiêm Người đẹp Dạ hội), trong khi Hoa hậu Toàn năng trao cho Trần Thị Hà (SBD 668, Nghệ An, kiêm Người đẹp có nụ cười đẹp). Các giải phụ còn lại lần lượt thuộc về Nguyễn Ngọc Quế Trân (SBD 265, Đồng Nai) – Người đẹp Áo dài, Thạch Thị Thanh Hằng (SBD 258, Vĩnh Long) – Người đẹp Du lịch, Nguyễn An Thư (SBD 126, Hà Nội) – Người đẹp Truyền thông và Phan Thị Dự (SBD 107, Đà Nẵng) – Người đẹp Thời trang. Ban Tổ chức cho biết, các thí sinh trong Top chung cuộc Miss Asian 2026 cũng nhận được lời mời tham dự với vai trò giám khảo tại cuộc thi Miss Business World diễn ra vào tháng 11/2026 tại Mỹ.

Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày Bộ phim truyền hình “Tiểu Thành Lương Phương” do Tiêu Chiến đóng chính tiếp tục ghi nhận thành tích đáng chú ý trên nền tảng iQIYI. Tối 30/10, tài khoản Weibo chính thức của nền tảng thông báo tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu lượt tương tác đạn mạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-ca-ngoc-son-hoa-hau-ngoc-han-vinh-danh-hoa-hau-ai-su-miss-asian-2026-nguyen-thi-hien-772250.html