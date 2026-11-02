The Weeknd đưa âm nhạc Vương Phi vào sản phẩm mới, khơi gợi sức ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ

Sao quốc tế 02/11/2026 13:02

Trong concert tại Hong Kong (Trung Quốc) thuộc tour diễn After Hours Til Dawn, The Weeknd giới thiệu ca khúc mới mang tên “Hong Kong”. Đáng chú ý, sản phẩm sử dụng phần giọng hát trong “Quý hậu phong” – ca khúc tiếng Quảng Đông được Vương Phi phát hành năm 1993.

Trong concert tại Hong Kong (Trung Quốc) thuộc tour diễn After Hours Til Dawn, The Weeknd giới thiệu ca khúc mới mang tên “Hong Kong”. Đáng chú ý, sản phẩm sử dụng phần giọng hát trong “Quý hậu phong” – ca khúc tiếng Quảng Đông được Vương Phi phát hành năm 1993.

Đây là một phần trong dự án âm nhạc riêng dành cho từng thành phố mà nam ca sĩ thực hiện trong tour diễn. Trước đó, The Weeknd từng chia sẻ sự yêu thích với album Phù táo của Vương Phi, đồng thời sử dụng ca khúc “Mộng trung nhân” làm nhạc nền cho bức ảnh chụp cùng Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh.

The Weeknd đưa âm nhạc Vương Phi vào sản phẩm mới, khơi gợi sức ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ - Ảnh 1The Weeknd đưa âm nhạc Vương Phi vào sản phẩm mới, khơi gợi sức ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ - Ảnh 2

MV “Hong Kong” cũng lấy cảm hứng từ điện ảnh Hong Kong cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, với nhiều hình ảnh gợi nhớ đến Trùng Khánh sâm lâm (1994) của đạo diễn Vương Gia Vệ, bộ phim có Vương Phi tham gia diễn xuất.

Sự lựa chọn của The Weeknd một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ vượt ra ngoài thị trường Hoa ngữ. Năm 1999, cô thực hiện tour diễn Sing & Play Around the World tại Nhật Bản và trở thành ca sĩ nhạc Hoa đầu tiên tổ chức concert cá nhân tại nhà thi đấu Nippon Budokan.

Cũng trong năm này, “Eyes on Me” – ca khúc chủ đề trò chơi Final Fantasy VIII do Vương Phi thể hiện – đạt vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Oricon, bán hơn 500.000 bản tại Nhật Bản và giành giải Ca khúc quốc tế của năm tại Japan Gold Disc Awards năm 2000.

The Weeknd đưa âm nhạc Vương Phi vào sản phẩm mới, khơi gợi sức ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ - Ảnh 3

Bên cạnh âm nhạc, vai diễn trong Trùng Khánh sâm lâm góp phần đưa tên tuổi Vương Phi đến gần khán giả quốc tế. Trong phim, cô thể hiện “Mộng trung nhân”, bản chuyển thể từ “Dreams” của nhóm The Cranberries. Tác phẩm sau đó được giới thiệu tại Bắc Mỹ, góp phần mở rộng sức lan tỏa của điện ảnh Hong Kong.

Vương Phi còn có mối liên hệ đáng chú ý với nhóm nhạc Cocteau Twins. Năm 1994, cô đưa hai ca khúc của nhóm vào album Hồ tư loạn tưởng. Hai năm sau, nữ ca sĩ được mời góp giọng trong “Serpent Skirt”. Cũng năm 1996, cô phát hành Phù táo, album mang màu sắc thử nghiệm, kết hợp dream pop và những yếu tố âm nhạc điện tử.

Từ năm 2017, đài phát thanh trực tuyến NTS của Anh đã phát nhạc Vương Phi trong hơn 30 chương trình. Năm 2026, nền tảng này tiếp tục thực hiện chương trình riêng về âm nhạc của cô.

Những dấu ấn tại Nhật Bản, điện ảnh và cộng đồng nhạc độc lập phương Tây cho thấy Vương Phi không chỉ là biểu tượng của Cantopop và Mandopop, mà còn là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lâu dài trong dòng chảy âm nhạc quốc tế.

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