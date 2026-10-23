Tống Nghiên Phi và con gái Vương Phi bị bắt gặp nắm tay giữa chốn đông người

Sao quốc tế 23/10/2026 12:47

Sau 3 năm vướng nghi vấn hẹn hò, Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi bị bắt gặp thân mật tại công viên giải trí Universal Studios Bắc Kinh, Trung Quốc. Những cử chỉ gần gũi của cả hai khiến cư dân mạng cho rằng cặp đôi dường như không còn quá dè dặt trong việc thể hiện mối quan hệ.

Mới đây, Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng được bắt gặp đi chơi cùng nhóm bạn tại Universal Studios Bắc Kinh. Cả hai diện trang phục đen đồng điệu, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Đáng chú ý, chiếc khăn quàng cổ của Đậu Tĩnh Đồng có màu sắc, chất liệu gần giống trang phục của Tống Nghiên Phi, làm dấy lên những đồn đoán về việc cả hai dùng chung phụ kiện.

Trong suốt chuyến đi, hai người liên tục trò chuyện vui vẻ. Tống Nghiên Phi còn tự nhiên đặt tay lên vai Đậu Tĩnh Đồng. Đến buổi tối, cả hai được cho là thoải mái nắm tay nhau giữa chốn đông người, không còn giữ khoảng cách như những lần xuất hiện trước đây tại Trung Quốc. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Tống Nghiên Phi và con gái Vương Phi bị bắt gặp nắm tay giữa chốn đông người - Ảnh 1Tống Nghiên Phi và con gái Vương Phi bị bắt gặp nắm tay giữa chốn đông người - Ảnh 2

Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng quen biết khi cùng tham gia bộ phim Cách Sinh Tồn Của Cô Ấy năm 2023. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau, làm dấy lên nghi vấn tình cảm. Tháng 11/2024, họ bị bắt gặp nắm tay đi dạo tại Singapore. Đầu năm 2025, những hình ảnh do Đậu Tĩnh Đồng và Tống Nghiên Phi đăng tải cũng khiến cư dân mạng chú ý vì có nhiều chi tiết tương đồng.

Đến tháng 7/2025, cả hai cùng xuất hiện tại sự kiện quảng bá phim, diện trang phục đen và thường xuyên trao đổi ánh mắt. Một số nguồn tin trong giới giải trí còn cho rằng họ đã hẹn hò, chung sống khoảng 2 năm. Tuy nhiên, cả hai chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ.

Đáng chú ý, Tống Nghiên Phi còn vướng tin đồn đã ra mắt mẹ của Đậu Tĩnh Đồng là diva Vương Phi. Theo thông tin lan truyền, nữ ca sĩ đưa bạn gái tin đồn đến dự tiệc sinh nhật của mẹ và được Vương Phi quý mến. Đầu tháng 9/2025, cả ba cũng được cho là cùng đi xem concert.

Tống Nghiên Phi và con gái Vương Phi bị bắt gặp nắm tay giữa chốn đông người - Ảnh 3

Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997, là con gái của Vương Phi và rocker Đậu Duy. Cô hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc từ năm 2011, đồng thời tham gia diễn xuất. Trong khi đó, Tống Nghiên Phi sinh năm 1995, từng là thực tập sinh của JYP Entertainment tại Hàn Quốc trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2025, cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Dù liên tục xuất hiện những dấu hiệu khiến công chúng tò mò, chuyện tình cảm của Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng đến nay vẫn chưa được hai người lên tiếng xác nhận.

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