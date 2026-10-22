'Ngọc Điệm Thu' gây tranh cãi vì mô típ tình yêu chiếm hữu, Từ Nhược Hàm bị chê diễn xuất

Sao quốc tế 22/10/2026 15:13

Bộ phim Ngọc Điệm Thu với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Đặc biệt, diễn biến từ tập 14 gây tranh cãi khi nữ chính Diệp Bình Quân rơi vào tình thế phải đánh đổi bản thân để cứu vị hôn phu và có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Bộ phim Ngọc Điệm Thu với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Đặc biệt, diễn biến từ tập 14 gây tranh cãi khi nữ chính Diệp Bình Quân rơi vào tình thế phải đánh đổi bản thân để cứu vị hôn phu và có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tình tiết này khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về cách bộ phim xây dựng tình yêu giữa sự chiếm hữu, chênh lệch quyền lực và quyền lựa chọn của người phụ nữ.

Trong phim, Từ Nhược Hàm vào vai Diệp Bình Quân, nữ sinh thời Dân quốc có mối tình lâu năm với Giang Học Đình (Lưu Đông Thấm). Khi vị hôn phu bị bắt giam vì tội làm gián điệp, cô phải đồng thời tìm cách cứu người yêu và xoay xở viện phí cho mẹ đang đau ốm.

'Ngọc Điệm Thu' gây tranh cãi vì mô típ tình yêu chiếm hữu, Từ Nhược Hàm bị chê diễn xuất - Ảnh 1'Ngọc Điệm Thu' gây tranh cãi vì mô típ tình yêu chiếm hữu, Từ Nhược Hàm bị chê diễn xuất - Ảnh 2

Trong lúc tuyệt vọng, Diệp Bình Quân tìm đến thiếu soái Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi), người vốn dành tình cảm đơn phương cho cô. Sở hữu quyền lực và những nguồn lực mà nữ chính cần, anh trở thành người có khả năng quyết định số phận của cô. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người ngay từ đầu đã thiếu sự cân bằng, khi Diệp Bình Quân buộc phải dựa vào đối phương để giải quyết khó khăn.

Dù chấp nhận ở lại bên Ngu Sưởng Hiên, cô vẫn nhớ thương vị hôn phu. Chiếc nhẫn đính hôn trở thành nguyên nhân khiến thiếu soái ghen tuông, trong khi những hành động thân mật của anh liên tục khiến nữ chính chống cự và bật khóc. Thay vì tạo nên chuyện tình lãng mạn đầy giằng xé, các phân đoạn này khiến khán giả tranh luận về ranh giới giữa tình yêu mãnh liệt và sự ép buộc.

'Ngọc Điệm Thu' gây tranh cãi vì mô típ tình yêu chiếm hữu, Từ Nhược Hàm bị chê diễn xuất - Ảnh 3

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất của Từ Nhược Hàm cũng nhận ý kiến trái chiều. Trong những cảnh Diệp Bình Quân phải lựa chọn giữa việc cứu người thân và bảo vệ bản thân, nữ diễn viên được kỳ vọng thể hiện rõ sự tuyệt vọng, giằng xé nội tâm. Tuy nhiên, một số khán giả nhận xét biểu cảm của cô còn cứng nhắc, chủ yếu dựa vào nét mặt căng thẳng và nước mắt. So với Thừa Lỗi, người được đánh giá có khả năng thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và thần thái, Từ Nhược Hàm bị cho là chưa tạo được chiều sâu tương xứng.

Theo Sina, ê-kíp đã điều chỉnh một số chi tiết từ nguyên tác, hướng câu chuyện sang lý tưởng và lòng yêu nước. Tuy vậy, bộ phim vẫn cần giải quyết thuyết phục những mâu thuẫn trong mối quan hệ chính. Nếu tiếp tục lãng mạn hóa sự ép buộc mà chưa làm rõ quyền lựa chọn của nữ chính, Ngọc Điệm Thu có nguy cơ đánh mất thiện cảm của một bộ phận khán giả giữa cuộc cạnh tranh phim Hoa ngữ tháng 10.

Thừa Lỗi gây sốt với cảnh đánh mạt chược trong 'Ngọc Điệm Thu'

Thừa Lỗi gây sốt với cảnh đánh mạt chược trong 'Ngọc Điệm Thu'

Bộ phim Trung Quốc Ngọc Điệm Thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính thu hút sự chú ý sau khi lên sóng ngày 12/10. Tác phẩm ghi nhận thành tích khả quan trên truyền hình, nhiều cảnh quay của cặp đôi chính được bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên, phim vẫn gây tranh cãi về nội dung và diễn xuất.

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