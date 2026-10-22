Sự thật chấn động đằng sau tin nhắn mua đồ khiến vỏ bọc người chồng hoàn hảo lập tức sụp đổ

Tâm sự 22/10/2026 15:00

Cô nhân viên nghe thế thì liền liệt kê bộ sản phẩm đắt tiền được thanh toán vào ngày trùng khớp với thời gian trong tin nhắn của chồng tôi. Sự việc đến đây thì tôi vẫn thấy chưa rõ ràng. Nều chồng tôi mua đồ cho nhân tình thì vì sao để lại số điện thoại của tôi?

Mọi người xung quanh thường khen tôi có một người chồng mẫu mực. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, lo cho vợ con không thiếu thứ gì. Không chỉ vậy, anh còn rất yêu thương, chăm sóc tôi và con. Hầu như tôi chưa từng phải phiền lòng gì về anh trong suốt 10 năm chung sống.

Thời gian gần đây tôi nhiều lần tình cờ thấy những tin tức về chồng ngoại tình trên mạng xã hội. Cộng thêm bạn bè của tôi cũng hay cảnh báo phải lo giữ chồng. Vì chồng tôi vừa có bề ngoài mà vừa có tiền, thì phụ nữ xung quanh sao lại không tính kế quyến rũ cho được?

Từ trước đến giờ tôi vốn tin tưởng chồng, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại sinh nghi. Tôi len lén xem điện thoại của anh cũng không có gì. Chỉ có một tin nhắn báo anh từng mua hàng ở một cửa hàng mỹ phẩm có tiếng. Trong tin nhắn không hề có thông tin anh từng mua gì, chỉ có thời gian mua hàng. Và tất nhiên trong thời gian đó tôi cũng không hề nhận được món quà nào từ chồng.

Khi bị tôi hỏi thì chồng chỉ nói là bạn mượn thẻ để mua đồ. Thậm chí anh còn gọi điện cho người bạn để hỏi. Chồng tôi mở loa ngoài, tôi nghe người bạn ấy nói: “Tao mua đồ cho vợ, hay mày để tao nói chuyện với vợ mày”. Tôi nghe thế thì lắc đầu từ chối, lòng cũng không còn lo lắng nữa.

Khoảng 1 tuần sau thì tôi nhận được cuộc gọi từ nhãn hàng mỹ phẩm đó. Họ muốn hỏi ý kiến của khách hàng mua mỹ phẩm trong vòng 1 tháng gần đây. Nhưng tôi không hề mua nhãn hiệu mỹ phẩm này. Tôi bỗng nhớ lại tin nhắn mua hàng trong điện thoại của chồng. Tôi liền giả bộ nói với nhân viên chăm sóc khách hàng:

Sự thật chấn động đằng sau tin nhắn mua đồ khiến vỏ bọc người chồng hoàn hảo lập tức sụp đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Chị không nhớ là em hỏi cái nào, chị không nhớ rõ mua lúc nào, em nói lại giúp chị được không?”.

Cô nhân viên nghe thế thì liền liệt kê bộ sản phẩm đắt tiền được thanh toán vào ngày trùng khớp với thời gian trong tin nhắn của chồng tôi. Sự việc đến đây thì tôi vẫn thấy chưa rõ ràng. Nều chồng tôi mua đồ cho nhân tình thì vì sao để lại số điện thoại của tôi? Sau đó tôi liền nghĩ có lẽ chồng tôi chỉ làm theo thói quen, vì mỗi khi mua đồ vợ chồng tôi đều thống nhất để lại số của tôi.

Nghi ngờ trong tôi càng lúc càng rõ ràng nhưng tôi không thể đến thẳng cửa hàng để làm rõ. Tôi liền nghĩ đến tình huống có khi nào chồng mua bộ mỹ phẩm đó để làm quà sinh nhật cho nhân tình? Tôi bèn lên Facebook cá nhân của anh, tìm những ai có sinh nhật vào tháng 6, và những người có ngày sinh nhật gần kề với ngày chồng tôi mua hàng.

Rà soát một hồi lâu tôi mới tìm ra 5 người, nhưng có 4 là người thân trong gia đình tôi và chồng. Người còn lại là người phụ nữ có hình đại diện ăn diện trẻ trung. Tôi vào trang cá nhân của cô ta thì bàng hoàng vỡ lẽ ra sự thật đau xót. Chồng tôi rất khôn khéo không hề để lại bình luận, thậm chí một cái like hay thả tim cũng không có. Nhưng theo thông tin cô ta chia sẻ thì hai người đã qua lại cũng gần một năm.

Cô ta không chỉ ngọt ngào khoe bộ mỹ phẩm đắt tiền được tặng vào ngày sinh nhật mà còn để những tấm hình chụp chung với chồng tôi. Dù trong những bức ảnh đó tôi chỉ thấy được dáng lưng, bàn tai, hay chỉ một phần cổ của anh, nhưng tôi lập tức nhận ra. 

Phát hiện chồng ngoại tình tinh quái mà cả người tôi run lẩy bẩy. Vì tôi không thể tin người chồng mẫu mực mới sáng còn hôn vợ trước khi đi làm kia đã lừa dối mình suốt gần một năm. Tôi không biết mình phải làm sao để giữ gia đình cho con. Khi sự phản bội lừa dối của chồng tôi quá thâm sâu và đáng sợ, tôi phải làm sao đây?

Sự thật đằng sau số tiền 1 tỷ và bí mật mẹ chồng lén trao cho con dâu giữa sóng gió hôn nhân

Sự thật đằng sau số tiền 1 tỷ và bí mật mẹ chồng lén trao cho con dâu giữa sóng gió hôn nhân

Mẹ chồng tôi khi đó không can ngăn con trai mà còn cười hùa theo: “Không đẻ được thì ly hôn đi, con trai tôi khỏe mạnh chẳng có bệnh tật gì”. Rồi bà quay sang nhẹ giọng với con trai: “Thôi cũng là vợ chồng 4 năm rồi, con cho nó thêm một năm xem sao.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thấy ảnh chồng trên màn hình, bé gái 4 tuổi phơi bày bí mật động trời làm người vợ gục ngã

Thấy ảnh chồng trên màn hình, bé gái 4 tuổi phơi bày bí mật động trời làm người vợ gục ngã

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Trao sổ tiết kiệm 3 tỷ trước khi qua đời, mẹ chồng để lại lời dặn khiến con dâu ôm hận thấu tim

Trao sổ tiết kiệm 3 tỷ trước khi qua đời, mẹ chồng để lại lời dặn khiến con dâu ôm hận thấu tim

Tâm sự 50 phút trước
Người đàn ông chạm trán gấu dữ trên đường nên tìm cách xua đuổi và cái kết thót tim

Người đàn ông chạm trán gấu dữ trên đường nên tìm cách xua đuổi và cái kết thót tim

Video 1 giờ 5 phút trước
Điền Hi Vi lập thành tích nổi bật năm 2026, diễn xuất vẫn gây tranh cãi

Điền Hi Vi lập thành tích nổi bật năm 2026, diễn xuất vẫn gây tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Bị chồng "tặng" thẳng một bạt tai, cô vợ lột xóc làm cuộc đời thay đổi hoàn toàn

Bị chồng "tặng" thẳng một bạt tai, cô vợ lột xóc làm cuộc đời thay đổi hoàn toàn

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, Thần Tài kề cạnh, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, Thần Tài kề cạnh, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Phản ứng của người cha khi hoài nghi huyết thống của đứa trẻ rồi nhận câu trả lời không ngờ

Phản ứng của người cha khi hoài nghi huyết thống của đứa trẻ rồi nhận câu trả lời không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Thẳng tay từ chối vợ cũ muốn quay về, gã chồng ngã ngửa nhận cái kết bẽ bàng

Thẳng tay từ chối vợ cũ muốn quay về, gã chồng ngã ngửa nhận cái kết bẽ bàng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Một người bị công kích suốt 12 giờ vì tranh cãi trang phục haute couture của Triệu Lộ Tư

Một người bị công kích suốt 12 giờ vì tranh cãi trang phục haute couture của Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 22/10/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI CƯNG CHIỀU, mang lộc trao tận tay, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vây bám

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 22/10/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI CƯNG CHIỀU, mang lộc trao tận tay, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vây bám

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi,THÀNH CÔNG KÉO ĐẾN, chạm tay vào may mắn, năng lượng giàu có vây quanh

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi,THÀNH CÔNG KÉO ĐẾN, chạm tay vào may mắn, năng lượng giàu có vây quanh

Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2026: Người mua lỗ ngay 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2026: Người mua lỗ ngay 4 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trao sổ tiết kiệm 3 tỷ trước khi qua đời, mẹ chồng để lại lời dặn khiến con dâu ôm hận thấu tim

Trao sổ tiết kiệm 3 tỷ trước khi qua đời, mẹ chồng để lại lời dặn khiến con dâu ôm hận thấu tim

Thẳng tay từ chối vợ cũ muốn quay về, gã chồng ngã ngửa nhận cái kết bẽ bàng

Thẳng tay từ chối vợ cũ muốn quay về, gã chồng ngã ngửa nhận cái kết bẽ bàng

Lén lút ngoại tình lập hai gia đình, chồng qua mặt hai người vợ suốt 7 năm không vết hở

Lén lút ngoại tình lập hai gia đình, chồng qua mặt hai người vợ suốt 7 năm không vết hở

Thấy em chồng trùm kín áo dài ngày nắng nóng, cô chị ngã ngửa trước cảnh tượng sau lớp vải

Thấy em chồng trùm kín áo dài ngày nắng nóng, cô chị ngã ngửa trước cảnh tượng sau lớp vải

Sự thật chấn động đằng sau món quà em chồng để lại khiến chị dâu keo kiệt ngã ngửa hối hận

Sự thật chấn động đằng sau món quà em chồng để lại khiến chị dâu keo kiệt ngã ngửa hối hận

Sự thật chấn động đằng sau dáng vẻ trầm ngâm của người chồng khiến cô vợ xót xa đau đớn

Sự thật chấn động đằng sau dáng vẻ trầm ngâm của người chồng khiến cô vợ xót xa đau đớn