Sự thật chấn động đằng sau dáng vẻ trầm ngâm của người chồng khiến cô vợ xót xa đau đớn

Tâm sự 22/10/2026 04:00

Lần đầu tiên tôi vào zalo của chồng. Anh để mật khẩu là ngày sinh của con gái nên tôi dễ dàng đăng nhập. Tôi không thể tin được. Trước mắt tôi là một dãy dài những tin nhắn của chồng tôi và em gái tôi. Những tin nhắn an ủi cả những nhớ nhung, hối hận…Những dằn vặt của anh.

Dạo gần đây tôi thấy chồng hay trốn lên tầng thượng một mình. Tôi cứ nghĩ anh gặp trục trặc công việc nên buồn phiền. Tôi có hỏi thăm đồng nghiệp của anh thì không có chuyện gì. Anh cứ như thế một thời gian rồi.

Một lần thấy đến tối muộn mà chồng vẫn chưa xuống ăn cơm tối. Tôi nói con gái ăn cơm trước đi, tôi lên tầng gọi bố. Tôi mang cho anh một cốc nước mát rồi đi lên tầng thượng.

Anh đang ngồi có vẻ rất suy tư, trên tay là điếu thiếu lá đang hút dở. Lâu lắm rồi anh không hút thuốc lá. Hôm nay lại hút, chắc hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm mới khiến anh buồn đến thế. Tôi không gọi anh mà lặng lẽ đi lại gần. Anh đang chăm chú xem điện thoại, tôi ghé qua. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của em gái tôi và chồng nó. Anh chăm chú đến mức không cảm thấy có người đang đến gần mình. Anh lật qua lật lại những hình ảnh của em gái tôi.

Trái tim tôi hơi có gì đó đau nhói nhưng cố bình tĩnh lùi ra xa chồng một bước, giả vờ đằng hắng. Lúc này chồng vừa trông thấy tôi mới vội vàng cất điện thoại, giống như việc vừa làm điều gì mờ ám sợ tôi trông thấy vậy.

Sự thật chấn động đằng sau dáng vẻ trầm ngâm của người chồng khiến cô vợ xót xa đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ lại chuyện chồng mình bỗng dưng trở nên buồn phiền như vậy cũng trùng với thời gian em gái tôi gặp chuyện trục trặc với chồng nó. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng rồi.

Lần đầu tiên tôi vào zalo của chồng. Anh để mật khẩu là ngày sinh của con gái nên tôi dễ dàng đăng nhập. Tôi không thể tin được. Trước mắt tôi là một dãy dài những tin nhắn của chồng tôi và em gái tôi. Những tin nhắn an ủi cả những nhớ nhung, hối hận…Những dằn vặt của anh.

Em gái tôi thì không nói gì quá giới hạn. Nó chỉ tâm sự với anh là nó buồn về chồng nó. Nhưng chồng tôi thì cứ như thể là muốn đứng ra bảo vệ cho mẹ con nó. Anh ta thậm chí còn đến gặp chồng em gái để nói chuyện. Tất cả mọi chuyện này anh chưa từng kể cho tôi nghe. Chuyện anh rể và em vợ không thể có mối quan hệ thân thiết như vậy mà chính bản thân tôi lại không biết.

Tối hôm đó, anh về tôi đã hỏi anh cho ra nhẽ. Không ngờ anh quay ngoắt ra mắng tôi là không tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy. Anh ta quăng cái điện thoại vỡ tan trước mặt tôi. Tôi giận quá quát vào mặt anh là đã tôn trọng vợ chưa. Tôi còn chưa can thiệp sâu như vậy vào chuyện em gái mà anh đã làm. Nếu anh trong sáng thì việc gì mà không cho tôi biết.

Anh hằm hằm nhìn tôi căm phẫn quát lên nói thẳng cho tôi biết. Người anh ấy yêu là em gái tôi chứ không phải tôi. Nhưng tiếc là nó lại chọn người đàn ông tồi kia. Anh tức tối nên tán tỉnh và quyết định lấy tôi. Trong mắt anh, tôi mãi chỉ là hình bóng thay thế của em gái mình.

Tôi sững sờ lẫn đau đớn không biết phải nói gì. Tôi đã gây nên tội gì để phải chịu cảnh trái ngang này? Chồng và em gái tôi đang lấy tôi ra làm cái bình phong. Tôi rốt cuộc chỉ là đồ dự bị của em gái mình sao?

Đằng sau trận đánh ghen nảy lửa tại giường là lý do ngang trái khiến người vợ lặng lẽ rút lui

Đằng sau trận đánh ghen nảy lửa tại giường là lý do ngang trái khiến người vợ lặng lẽ rút lui

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích đối với sức khỏe khi dùng bắp luộc cho bữa sáng

Lợi ích đối với sức khỏe khi dùng bắp luộc cho bữa sáng

Dinh dưỡng 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 22/10/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau hôm nay, thứ Năm 22/10/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/10/2026), 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/10/2026), 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau dáng vẻ trầm ngâm của người chồng khiến cô vợ xót xa đau đớn

Sự thật chấn động đằng sau dáng vẻ trầm ngâm của người chồng khiến cô vợ xót xa đau đớn

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/10/2026), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Cuối ngày hôm nay (22/10/2026), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đằng sau sự giỏi giang khác thường của vợ mới cưới trong phòng ngủ là bí mật khiến người chồng đứng hình

Đằng sau sự giỏi giang khác thường của vợ mới cưới trong phòng ngủ là bí mật khiến người chồng đứng hình

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau đề nghị đường đột của em chồng khiến người phụ nữ vừa mất chồng sụp đổ

Sự thật chấn động đằng sau đề nghị đường đột của em chồng khiến người phụ nữ vừa mất chồng sụp đổ

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Nửa đêm chồng lặng lẽ rời đi, tôi tò mò theo sau và phát hiện sự thật không thể ngờ

Nửa đêm chồng lặng lẽ rời đi, tôi tò mò theo sau và phát hiện sự thật không thể ngờ

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 22/10/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI CƯNG CHIỀU, mang lộc trao tận tay, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vây bám

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 22/10/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI CƯNG CHIỀU, mang lộc trao tận tay, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vây bám

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau mối quan hệ với ô sin lớn tuổi khiến người vợ đau đớn gấp bội

Sự thật chấn động đằng sau mối quan hệ với ô sin lớn tuổi khiến người vợ đau đớn gấp bội

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 22/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Năm 22/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/10/2026, 3 con giáp Thiên Hoàng chiếu mệnh, vận đỏ chạm nóc, CÁT KHI HANH THÔNG, thành công nối tiếp

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/10/2026, 3 con giáp Thiên Hoàng chiếu mệnh, vận đỏ chạm nóc, CÁT KHI HANH THÔNG, thành công nối tiếp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm chồng lặng lẽ rời đi, tôi tò mò theo sau và phát hiện sự thật không thể ngờ

Nửa đêm chồng lặng lẽ rời đi, tôi tò mò theo sau và phát hiện sự thật không thể ngờ

Màn vạch trần bí mật trong căn phòng ngủ tăm tối và nỗi dằn vặt đằng sau yêu cầu kỳ quặc của người vợ

Màn vạch trần bí mật trong căn phòng ngủ tăm tối và nỗi dằn vặt đằng sau yêu cầu kỳ quặc của người vợ

Nửa đêm đi tìm chồng, tôi chết lặng khi bắt gặp anh đang làm điều bất thường trong phòng chị dâu

Nửa đêm đi tìm chồng, tôi chết lặng khi bắt gặp anh đang làm điều bất thường trong phòng chị dâu

Phản ứng của tiểu thư đài các khi vội vã lấy chồng năm 19 tuổi rồi đối mặt với bi kịch ngoại tình

Phản ứng của tiểu thư đài các khi vội vã lấy chồng năm 19 tuổi rồi đối mặt với bi kịch ngoại tình

Nhận ảnh que thử thai từ người yêu, chàng trai chở thẳng tới bệnh viện làm cô gái sụp đổ

Nhận ảnh que thử thai từ người yêu, chàng trai chở thẳng tới bệnh viện làm cô gái sụp đổ

Nỗi lòng người phụ nữ sau tan vỡ và sức mạnh từ sự kiêu hãnh thay vì nhan sắc

Nỗi lòng người phụ nữ sau tan vỡ và sức mạnh từ sự kiêu hãnh thay vì nhan sắc