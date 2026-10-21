Màn vạch trần bí mật trong căn phòng ngủ tăm tối và nỗi dằn vặt đằng sau yêu cầu kỳ quặc của người vợ

Tâm sự 21/10/2026 23:45

Bụng ngấn mỡ thêm các vết rạn khiến em bất đầu mất tự tin vào cơ thể mình. Em không cho tôi đụng vào người mặc dù con đã 6 tháng. Theo ý kiến bác sĩ thì chúng tôi đã có thể quan hệ lại được.

Vợ tôi là một phụ nữ đẹp. Thời còn con gái, tôi phải chiến đấu với hơn chục thằng mới đưa được nàng về rinh. Mọi thứ của vợ đều hoàn hảo, từ gương mặt cho đến cách ăn mặc, đặc biệt là vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Hồi đó, nàng thường diện những bộ cánh ôm sát khiến cánh mày râu ai nhìn vào cũng phải khát thèm. Sự tự tin của em càng khiến tôi u mê tột độ.

Mọi chuyện thay đổi một trăm tám mươi độ kể từ khi em sinh con. Lúc mang bầu em tăng 20 kg. Cũng do tôi cứ ép em ăn uống thật nhiều cho con khỏe. Em nghe lời với lại cũng thương con nên

Sau khi sinh con, em không xuống cân mấy. Phần bởi vì cho con bú sữa lại phải ăn đồ bổ. Mà toàn là chân giò hầm đu đủ, cháo móng giò, sữa bò nóng… Toàn những thứ tăng cân nên em càng tăng mạnh. Bụng ngấn mỡ thêm các vết rạn khiến em bất đầu mất tự tin vào cơ thể mình. Em không cho tôi đụng vào người mặc dù con đã 6 tháng. Theo ý kiến bác sĩ thì chúng tôi đã có thể quan hệ lại được. Thấy em cương quyết không cho, tôi nghĩ em mệt mỏi chăm con nên cắn răng chịu đựng.

Màn vạch trần bí mật trong căn phòng ngủ tăm tối và nỗi dằn vặt đằng sau yêu cầu kỳ quặc của người vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một năm, em cai sữa con và lao vào tập luyện thể dục, ăn kiêng các kiểu. Cân nặng cũng xuống dần. Lúc này em mới cho tôi đến gần nhưng với điều kiện phải tắt điện khi vợ chồng gần gũi. Lúc trước em không như vậy. Em rất tự tin phô diễn những chiêu chiều chuộng khiến tôi vô cùng thích. Nhưng bây giờ thì khác, em không cho tôi khám phá cơ thể em, chỉ giục tôi nhanh lên cho xong chuyện. Đèn thì tắt ngúm, ngay cả bóng ngủ cũng không cho bật. Tôi biết ý vợ nên cố tình an ủi rằng, em còn đẹp lắm, bụng có mỡ tí ôm mới sướng. Đàn ông thích nhìn phụ nữ gầy nhưng lại thích vợ mình mũm mĩm một tí một thích. Nghe xong em quẳng cho tôi một câu xanh rờn “Đàn ông ai chẳng giống nhau. Anh không phải dẻo miệng". Xong xua tôi đi ngủ.

Nói thật, tôi thấy em có béo lên thật, da cũng có rạn vài chỗ, có không bằng vóc dáng nóng bỏng ngày xưa. Nhưng tôi vẫn không thấy em xấu. So với những phụ nữ mới sinh khác, tôi thấy vợ mình còn hơn chán. Tôi cũng chưa từng chê vợ mình xấu hay sồ sề. Không hiểu sao trong đầu em lại đầy rẫy những ý nghĩ xấu về mình và cả chồng nữa. Chẳng lẽ phụ nữ đều như vậy cả sao? Nếu trước kia em tự tin bao nhiêu thì bây giờ em lại tự ti bấy nhiêu. Tôi khẳng định lại lần nữa, vợ tôi không hề xấu so với phần đông phụ nữ mới sinh khác. Tôi thấy em vẫn còn hấp dẫn dù không bằng thuở ban đầu. Tôi phải nói gì thì em mới chịu tin tôi đây?

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Lấy nhau được 1 năm, chúng tôi bắt đầu sốt ruột vì chưa có tin vui. Bố mẹ hai bên thì đều đã già, lại mong cháu nên tạo áp lực lên cả hai vợ chồng, chủ yếu là vợ tôi. Hồi ấy vợ tôi đi khám, bác sĩ nói cô ấy bị đa nang buồng trứng. Thành ra tôi cứ nghĩ chỉ mình vợ có vấn đề.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 23/10/2026, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 23/10/2026, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Phản ứng của người phụ nữ khi vừa chịu đau đớn sinh con vừa đối mặt với biến cố bất ngờ

Phản ứng của người phụ nữ khi vừa chịu đau đớn sinh con vừa đối mặt với biến cố bất ngờ

Ngoại tình 39 phút trước
Màn vạch trần bí mật tày đình giấu trong tủ bếp và cái kết khiến người vợ đứng hình

Màn vạch trần bí mật tày đình giấu trong tủ bếp và cái kết khiến người vợ đứng hình

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Màn vạch trần vụ ngoại tình chấn động và kịch bản khiến người vợ sống trong sợ hãi

Màn vạch trần vụ ngoại tình chấn động và kịch bản khiến người vợ sống trong sợ hãi

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nghe tin có thai, mẹ bạn trai gào thét đòi gặp gấp phơi bày bí mật chấn động đằng sau

Nghe tin có thai, mẹ bạn trai gào thét đòi gặp gấp phơi bày bí mật chấn động đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Dẫn người yêu đơn thân về đòi cưới, con trai ngã ngửa trước cú sốc của bố

Dẫn người yêu đơn thân về đòi cưới, con trai ngã ngửa trước cú sốc của bố

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Bị chồng miệt thị mùi cá, cô vợ chơi lớn đổ cặn lên người rồi giội cú sốc để đời

Bị chồng miệt thị mùi cá, cô vợ chơi lớn đổ cặn lên người rồi giội cú sốc để đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi,THÀNH CÔNG KÉO ĐẾN, chạm tay vào may mắn, năng lượng giàu có vây quanh

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi,THÀNH CÔNG KÉO ĐẾN, chạm tay vào may mắn, năng lượng giàu có vây quanh

Cuối ngày hôm nay (22/10/2026), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Cuối ngày hôm nay (22/10/2026), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2026: Người mua lỗ ngay 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2026: Người mua lỗ ngay 4 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trao sổ tiết kiệm 3 tỷ trước khi qua đời, mẹ chồng để lại lời dặn khiến con dâu ôm hận thấu tim

Trao sổ tiết kiệm 3 tỷ trước khi qua đời, mẹ chồng để lại lời dặn khiến con dâu ôm hận thấu tim

Thẳng tay từ chối vợ cũ muốn quay về, gã chồng ngã ngửa nhận cái kết bẽ bàng

Thẳng tay từ chối vợ cũ muốn quay về, gã chồng ngã ngửa nhận cái kết bẽ bàng

Sự thật chấn động đằng sau tin nhắn mua đồ khiến vỏ bọc người chồng hoàn hảo lập tức sụp đổ

Sự thật chấn động đằng sau tin nhắn mua đồ khiến vỏ bọc người chồng hoàn hảo lập tức sụp đổ

Lén lút ngoại tình lập hai gia đình, chồng qua mặt hai người vợ suốt 7 năm không vết hở

Lén lút ngoại tình lập hai gia đình, chồng qua mặt hai người vợ suốt 7 năm không vết hở

Thấy em chồng trùm kín áo dài ngày nắng nóng, cô chị ngã ngửa trước cảnh tượng sau lớp vải

Thấy em chồng trùm kín áo dài ngày nắng nóng, cô chị ngã ngửa trước cảnh tượng sau lớp vải

Sự thật chấn động đằng sau món quà em chồng để lại khiến chị dâu keo kiệt ngã ngửa hối hận

Sự thật chấn động đằng sau món quà em chồng để lại khiến chị dâu keo kiệt ngã ngửa hối hận