Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 14/10/2026 18:00

Lấy nhau được 1 năm, chúng tôi bắt đầu sốt ruột vì chưa có tin vui. Bố mẹ hai bên thì đều đã già, lại mong cháu nên tạo áp lực lên cả hai vợ chồng, chủ yếu là vợ tôi. Hồi ấy vợ tôi đi khám, bác sĩ nói cô ấy bị đa nang buồng trứng. Thành ra tôi cứ nghĩ chỉ mình vợ có vấn đề.

Vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm rồi. Trước khi kết hôn, chúng tôi không đi khám sức khỏe vì nghĩ ai cũng khỏe mạnh. Bình thường tôi rất ít khi bị ốm, bản thân lại tập thể dục thường xuyên nên luôn tự tin vào sức khỏe của mình.

Lấy nhau được 1 năm, chúng tôi bắt đầu sốt ruột vì chưa có tin vui. Bố mẹ hai bên thì đều đã già, lại mong cháu nên tạo áp lực lên cả hai vợ chồng, chủ yếu là vợ tôi. Hồi ấy vợ tôi đi khám, bác sĩ nói cô ấy bị đa nang buồng trứng. Thành ra tôi cứ nghĩ chỉ mình vợ có vấn đề.

Hôm vừa rồi, tôi có đến thăm một người bạn đang làm bác sĩ. Biết vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé, cậu ấy chủ động đề nghị tôi thử thăm khám để chắc chắn hơn. Tôi vào khám với tâm thế bình thường, thế nhưng lúc cậu bạn gọi đến nhận kết quả, tôi lại không tin vào mắt mình.

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gần như không có tinh trùng, do đó nên khả năng có con là 0%. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, việc chậm con phần lớn là do mình. Chiều hôm qua về nhà, tôi định nói cho vợ biết mọi chuyện, hy vọng cô ấy có thể thông cảm với tôi. Vậy mà chưa kịp nói câu nào, vợ tôi đã reo lên: “Em có món quà tặng cho anh”.

Thế rồi cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy siêu âm, cái thai trong bụng đã được gần 1 tháng. Bản thân tôi chết đứng như Từ Hải. Nói thẳng ra thì tôi bị vô sinh, làm sao có thể có con được? Xâu chuỗi mọi vấn đề, tôi chắc chắn vợ đã ngoại tình.

Cả đêm qua tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu nói ra, chắc chắn hôn nhân của tôi sẽ không giữ được. Còn nếu tôi đủ bao dung và xem như chưa từng biết chuyện này, tôi sẽ có thêm một đứa con. Có điều chuyện này không dễ quyết định chút nào, tôi cũng không chắc mình sẽ nhắm mắt cho qua được cả đời. Các bạn có thể tham vấn giúp tôi được không?

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Khi đó bầu trời trước mặt chị như sụp đổ. Nhưng chị vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, âm thầm tính kế trả thù đôi gian phu dâm phụ này. Một tuần sau, chị gọi lại số điện thoại đó và hẹn nhân tình của chồng ra ngoài nói chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Video 5 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người chồng khi đưa 3 triệu tiền ăn mỗi tháng và mâu thuẫn từ mâm cơm gia đình

Nỗi lòng người chồng khi đưa 3 triệu tiền ăn mỗi tháng và mâu thuẫn từ mâm cơm gia đình

Màn vạch trần bí mật động trời đằng sau sự im lặng của người chồng và cái kết đứt từng đoạn ruột

Màn vạch trần bí mật động trời đằng sau sự im lặng của người chồng và cái kết đứt từng đoạn ruột

Nắng như đổ lửa em chồng vẫn diện áo dài, chị dâu sửng sốt khi thấy cô ấy vén lên

Nắng như đổ lửa em chồng vẫn diện áo dài, chị dâu sửng sốt khi thấy cô ấy vén lên

Ôm tiền đi ăn nằm với bồ, nửa năm sau quay về rách rưới bị con trai tưởng lầm là ăn mày

Ôm tiền đi ăn nằm với bồ, nửa năm sau quay về rách rưới bị con trai tưởng lầm là ăn mày

Vừa gặp anh rể tương lai liền khuyên chị "bỏ của chạy lấy người", em gái giận tím mặt nghe câu trả lời

Vừa gặp anh rể tương lai liền khuyên chị "bỏ của chạy lấy người", em gái giận tím mặt nghe câu trả lời

Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn