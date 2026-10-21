Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Cháy nhà 5 tầng trong ngõ 132 Hoa Bằng rạng sáng 21.10, lực lượng chức năng giải cứu 3 người mắc kẹt.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 21/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, vào lúc 4h15 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 23 ngõ 132 Hoa Bằng, phường Yên Hòa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân trí.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng với diện tích khoảng 45m2/sàn; khu vực cháy xuất phát tại tầng một, chất cháy chủ yếu là đồ gia dụng, tốc độ cháy lan nhanh, tạo ra nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Qua xác minh, trước đó đã có 10 người trong nhà tự thoát nạn ra bên ngoài.

Theo thông tin báo VNExpress, nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội điều 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ của các Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, 11 đến hiện trường. Các chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng để phá khóa cửa tầng 1, đồng thời phun nước dập lửa và mở đường cứu nạn.

Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt. Ảnh: Báo Dân trí.

Đến khoảng 4h30, đám cháy được dập tắt, không để lan sang các hộ dân liền kề. 3 người mắc kẹt được giải cứu, bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

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