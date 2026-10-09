Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 09/10/2026 11:11

Trong đêm tối, ngọn lửa bùng phát rồi bốc cháy dữ dội thiêu rụi cửa hàng xe máy nằm trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội). Rất may, vụ việc không gây hậu quả về người.

Theo thông tin báo Dân trí, khoảng 22h25 ngày 8/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng xe máy số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội).

Anh Phùng Văn Anh, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Người dân lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân trí. 

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 23h, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, bên trong cửa hàng có nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi - Ảnh 2
Nhiều phương tiện bên trong cửa hàng bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Dân trí. 

Trên trang Facebook của cửa hàng xe máy nêu trên thể hiện, cửa hàng này chuyên kinh doanh các loại xe tay ga, trong đó nổi bật có nhiều xe mang nhãn hiệu Honda SH.

Cơ quan chức năng chưa có thống kê chi tiết về thiệt hại tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi - Ảnh 3
Hiện trường sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Báo Dân trí. 

Trước đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng xảy ra vụ hỏa hoạn tại cửa hàng sửa chữa xe máy khiến 2 người tử vong thương tâm. Cụ thể theo báo Lao Động, khoảng 18h21 ngày 7/10, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở sửa chữa xe máy ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội. Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người nghi mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một ngôi nhà tại thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội vào khoảng 18h21. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm khu vực nhà rộng khoảng 100m². Đây được xác định là cơ sở sửa chữa xe máy.

Một nhân chứng cho biết có ít nhất 2 người được cho là mắc kẹt bên trong ngôi nhà khi xảy ra cháy.

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

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Vụ cháy xưởng sửa xe máy tại thôn La Phù (Hà Nội) khiến 2 người tử vong. Nhân chứng kể trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, bên trong xưởng liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ.

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