Vụ cháy xưởng sửa xe máy tại thôn La Phù (Hà Nội) khiến 2 người tử vong. Nhân chứng kể trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, bên trong xưởng liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ.

Theo thông tin VNExpress, khoảng 18h20, lửa bùng lên từ cửa hàng sửa xe máy rộng khoảng 30 m2 ở xã Thượng Phúc, huyện Thường Tín cũ, cách trung tâm Thủ đô khoảng 25 km. Cửa hàng vốn là sân của ngôi nhà cao hai tầng, được gia chủ quây tôn và cho thuê. Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo VNExpress. Sống cạnh ngôi nhà cháy, anh Nguyễn Văn Thành cho biết chiều tối đi làm về thấy có đốm lửa nhỏ trong cửa hàng sửa xe máy, song không nghĩ là cháy. Sau khoảng 40 phút, anh thấy lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn.

Trời hanh khô, cửa hàng chứa nhiều xe máy, cửa ra vào đặt thùng đựng dầu nên lửa lan rất nhanh, bịt kín lối thoát nạn. "Lửa mạnh tới mức chỗ nào có khe hở là tuôn ra", anh Thành kể. Thời điểm cháy, ngôi nhà hai tầng và cửa hàng đều đóng cửa, mọi người đi lễ nhà thờ, chỉ có hai thợ ở phía trong. Anh Thành đã gọi ba cuộc cho thợ thì hai cuộc đổ chuông, tới cuộc thứ ba không còn gọi được.

Hàng chục xe máy của khách bị thiêu rụi. Ảnh: Báo VNExpress. Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng khoảng 24 cảnh sát đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau 8 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc. Chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn. Đến khoảng 18h42 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 18h57, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, Cảnh sát PCCC & CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy, diện tích khoảng 25m², dạng khung thép, mái tôn, nằm trong sân có diện tích khoảng 37m² của ngôi nhà cao 2 tầng. Người dân xung quanh cho biết chủ mới thuê cửa hàng được hai tháng, vừa làm chỗ ở, vừa làm dịch vụ sửa xe máy. Hai người tử vong là thợ sửa xe. Bình thường thợ sửa xe tới 22h, song hôm nay lại đóng cửa sớm. Công an đang phong tỏa ngôi nhà cháy để điều tra nguyên nhân, xác định danh tính nạn nhân.

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên Cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TPHCM) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn rồi bùng cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang 2 nhà kế bên.

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