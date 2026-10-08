Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 08/10/2026 10:38

Vụ cháy xưởng sửa xe máy tại thôn La Phù (Hà Nội) khiến 2 người tử vong. Nhân chứng kể trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, bên trong xưởng liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ.

Theo thông tin VNExpress, khoảng 18h20, lửa bùng lên từ cửa hàng sửa xe máy rộng khoảng 30 m2 ở xã Thượng Phúc, huyện Thường Tín cũ, cách trung tâm Thủ đô khoảng 25 km. Cửa hàng vốn là sân của ngôi nhà cao hai tầng, được gia chủ quây tôn và cho thuê.

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo VNExpress. 

Sống cạnh ngôi nhà cháy, anh Nguyễn Văn Thành cho biết chiều tối đi làm về thấy có đốm lửa nhỏ trong cửa hàng sửa xe máy, song không nghĩ là cháy. Sau khoảng 40 phút, anh thấy lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn.

Trời hanh khô, cửa hàng chứa nhiều xe máy, cửa ra vào đặt thùng đựng dầu nên lửa lan rất nhanh, bịt kín lối thoát nạn. "Lửa mạnh tới mức chỗ nào có khe hở là tuôn ra", anh Thành kể.

Thời điểm cháy, ngôi nhà hai tầng và cửa hàng đều đóng cửa, mọi người đi lễ nhà thờ, chỉ có hai thợ ở phía trong. Anh Thành đã gọi ba cuộc cho thợ thì hai cuộc đổ chuông, tới cuộc thứ ba không còn gọi được.

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn - Ảnh 2
Hàng chục xe máy của khách bị thiêu rụi. Ảnh: Báo VNExpress. 

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng khoảng 24 cảnh sát đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau 8 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc.

Chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Đến khoảng 18h42 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 18h57, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn - Ảnh 3

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn - Ảnh 4
Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, Cảnh sát PCCC & CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy, diện tích khoảng 25m², dạng khung thép, mái tôn, nằm trong sân có diện tích khoảng 37m² của ngôi nhà cao 2 tầng.

Người dân xung quanh cho biết chủ mới thuê cửa hàng được hai tháng, vừa làm chỗ ở, vừa làm dịch vụ sửa xe máy. Hai người tử vong là thợ sửa xe. Bình thường thợ sửa xe tới 22h, song hôm nay lại đóng cửa sớm.

Công an đang phong tỏa ngôi nhà cháy để điều tra nguyên nhân, xác định danh tính nạn nhân.

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TPHCM) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn rồi bùng cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang 2 nhà kế bên.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ở Hà Nội 2 người tử vong do cháy tin mới

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 1 giờ 31 phút trước
Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 2 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn