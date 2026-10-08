Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, chúng ta nên thực hiện lối sống khoa học, thường xuyên vận động, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế tối đa uống rượu, bia, bỏ thuốc lá… Đồng thời xây dựng và thực hiện chế độ ăn uống ưu tiên các thực phẩm lành mạnh tốt cho tim như: Cá, thịt nạc, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và quả hạch, sữa ít béo…

Theo PGS.TS Vũ Đức Định, nguyên Giảng viên Học viện Quân y, có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim. Mặc dù có những yếu tố không thể thay đổi được như tuổi tác hoặc di truyền nhưng lối sống và chế độ dinh dưỡng thì có thể thay đổi được để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Dưới đây là 5 loại rau xanh chợ Việt lúc nào cũng bán, giá có khi chưa tới 10 ngàn đồng một mớ, nhưng đã có các nghiên cứu chỉ ra là tốt cho sức khỏe người ăn.

Cần hạn chế hoặc tránh các thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung, đồ ăn chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chứa nhiều muối và chất béo bão hòa, rượu bia…

Rau diếp cá

Đây là một loại rau ít người thích ăn bởi chúng có mùi hơi tanh. Tuy nhiên, rau diếp chứa nhiều chất tốt cho sức khỏe. Vitamin B trong rau diếp có thể làm giảm mức độ homocysteine, giảm nguy cơ hạ đường huyết ở người bị tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Rau mồng tơi

Loại rau này chứa chất nhầy pectin, có tác dụng nhuận tràng, đào thải các chất béo xấu nên thích hợp với những người hay bị hạ đường huyết. Hơn nữa, mồng tơi có chứa axit folic, có tác dụng bảo vệ tim mạch và giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Rau ngót

Rau ngót chứa nhiều magie, kali là 2 khoáng chất có lợi cho huyết áp và tim mạch. Trong đó, magie giúp các mạch máu trở nên mềm mại để vận chuyển máu đi khắp cơ thể, từ đó làm giảm huyết áp.

Rau dền

Hoạt chất tocotrienols và vitamin E trong rau dền có thể giúp kiểm soát cholesterol xấu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh mạch vành,… Ngoài ra, rau dền chứa nhiều magie, một loại chất cần thiết với người bị tiểu đường, hay bị hạ đường huyết.

Ảnh minh họa: Internet

Rau lang

Lá khoai lang giàu protein và chất nhầy cũng như chất xơ hòa tan, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa xơ cứng động mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giúp làm chậm hấp thu đường trong máu.