Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 139,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý giữ nguyên chiều mua vào 139,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng miếng và vàng nhẫn tại SJC cũng như một số đơn vị khác vẫn được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua bị lỗ ngay 3 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 8/10, giá vàng trong nước đứng yên sau một ngày. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vàng miếng ở mức 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vàng miếng SJC 139,5 triệu đồng và bán ra 143 triệu đồng như cuối ngày hôm qua…

Trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng thế giới ghi nhận biến động mạnh. Từ vùng 4.140-4.145 USD/ounce, giá vàng liên tục đi xuống, có thời điểm lao dốc về gần 4.066 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 80 USD/ounce.

Theo thông tin báo VietNamNet , lúc 6h49 ngày 8/10 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu hiển thị trên Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.109,7 USD/ounce (mua vào) và 4.111,7 USD/ounce (bán ra).

Đáng chú ý, áp lực bán gia tăng mạnh vào khoảng 8h-9h khi giá vàng bất ngờ giảm sâu chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, lực mua sau đó xuất hiện, giúp kim loại quý nhanh chóng hồi phục lên vùng 4.100 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.097 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.113 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 5,5%, tương ứng giảm 238 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 15,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 7/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 7/10 giảm 68 USD (-1,65%) xuống 4.097 USD/ounce.

Vàng giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng vọt khi giới đầu tư mổ xẻ biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo hướng các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ vẫn mang quan điểm diều hâu (hawkish).

Chỉ số đồng USD tăng 0,6% lên 102,42 điểm. Lợi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ tăng 1,45% lên 5,723%/năm. Lợi tức trái phiếu 10 năm tăng 1,75% lên 5,36%/năm. Lợi tức trái phiếu 2 năm tăng 0,83% lên 4,831%/năm.

Gần đây, các quan chức Fed tỏ thái độ cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Tín hiệu thị trường cho thấy, chỉ có 24,1% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp 28/10 nhưng có tới 83,9% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp 9/12.

Nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất trong những cuộc họp tới, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục tăng, qua đó gây áp lực lên vàng.