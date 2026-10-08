Trần Chí Công đã dùng dao chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau, khiến một người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án người đàn ông chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau vào chiều 5/10, để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi phạm trong vụ án là Trần Chí Công (SN 1986, ngụ ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, Công có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với chị N.T.L.H (giáo viên tiểu học ở xã Năm Căn), cùng 3 người con riêng của chị H. từ năm 2022 tới nay (con gái lớn 11 tuổi, cặp song sinh 1 trai, 1 gái 6 tuổi).

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa 2 người phát sinh trước đó, ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện.

Đối tượng Trần Chí Công (SN 1986, ngụ ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Ảnh: Báo VietNamNet.

Trong lúc 2 người xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tấn công 3 mẹ con chị H. (hai con gái 6 và 11 tuổi, riêng người con trai 6 tuổi vắng nhà nên thoát nạn).

Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn đã có mặt cùng người dân khống chế, bắt giữ Công, hỗ trợ đưa 3 mẹ con chị H. đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin báo VietNamNet, hậu quả, cháu V.N.T.K (SN 2020, con gái chị H.) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng một người con (SN 2015) trọng thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ Công và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan Công an, Công khai nhận động cơ gây án là do ghen tuông vì cho rằng chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang củng cố hồ sơ, chờ kết luận giám định để xử lý các bước tiếp theo.

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau Nghi phạm Công bị công an phối hợp người dân khống chế ngay tại hiện trường, thu giữ hung khí gây án. Tại thời điểm bị bắt giữ, cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra nhanh, cho thấy Công âm tính với chất kích thích và nồng độ cồn.

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