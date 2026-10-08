Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa đình chỉ lưu hành sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn ghi công dụng không đúng với hồ sơ và không đúng bản chất sản phẩm.

Theo thông tin báo Dân trí, sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 1241063/24/CBMP-QLD, cấp ngày 27/6/2024. Công ty TNHH Paltac Việt Nam, địa chỉ tại số 54-56 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TPHCM, là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là nhãn mỹ phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất của sản phẩm.

Sản phẩm nước hoa chăm sóc tóc Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul thuộc nhãn Diary. Ảnh: Báo VietNamNet.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng.

Các địa phương cần kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trong việc thu hồi sản phẩm vi phạm; đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Theo thông tin VietNamNet, Công ty TNHH Paltac Việt Nam nhận yêu cầu gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục Quản lý Dược nêu rõ, trường hợp không loại bỏ được yếu tố vi phạm, tức không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm khỏi sản phẩm, thì buộc phải tiêu hủy sản phẩm. Công ty phải gửi báo cáo kết quả thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/10.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát công ty trong quá trình thực hiện thu hồi sản phẩm không đáp ứng quy định và báo cáo kết quả giám sát về Cục trước ngày 30/10.

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