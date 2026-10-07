Công an vào cuộc xác minh vụ người chồng đánh vợ ngã xuống vỉa hè, tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào người nạn nhân.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 6/10, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đang xác minh vụ việc người chồng có hành vi hành hung vợ trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái bị một người đàn ông đánh đập. Theo nội dung clip cho thấy người đàn ông liên tục chửi mắng, đá, đạp vào vùng đầu, mặt khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Dù cô gái khóc, van xin nhưng người này vẫn đánh đập trước khi bỏ đi.

Công an phường Quy Nhơn Nam xác định cô gái bị đánh trong clip là chị L.T.Y.N. (24 tuổi), còn người đánh là T.V.L. (28 tuổi, chồng chị N.). Cả hai cùng trú tại phường Quy Nhơn Nam.

Người vợ bị chồng đánh nằm trên vỉa hè khóc, van xin. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin VTC News, theo lời khai ban đầu của chị N. tại cơ quan công an, vào khoảng 18h30 ngày 5/10, hai vợ chồng chị cùng đi nhậu tại một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam). Đến khoảng 0h10 ngày 6/10, giữa hai người xảy ra tranh cãi. Người chồng bỏ về phòng trọ trước.

Sau đó, chị N. đi về theo nhưng gọi cửa thì L. không mở. Đến khoảng 1h sáng, chị đi bộ về nhà mẹ đẻ ở đường Hoàng Văn Thụ. Khi đến trước số nhà 344 Hoàng Văn Thụ, L. bất ngờ đuổi theo và xông vào đánh đập vợ dã man.

Người vợ khai, sau khi đánh chị ngã gục xuống vỉa hè, L. còn đá liên tiếp vào người chị và buông lời đe dọa sẽ “giết cả gia đình” trước khi bỏ đi. Sau đó, chị N. gượng dậy đi về nhà mẹ ruột.

Đúng lúc này, Tổ công tác Công an phường Quy Nhơn Nam đang trên đường tuần tra phát hiện điểm nghi vấn nên mời chị N. về trụ sở làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận chị N. bị bầm đỏ vùng hai mắt và trầy xước vùng trán. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã tạm thời ổn định.

Công an phường Quy Nhơn Nam đã làm việc với anh L., củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Người dân cũng không đăng tải, lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến các cá nhân liên quan.

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