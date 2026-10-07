Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 07/10/2026 11:45

3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông, suôn sẻ. May mắn là người tuổi này gặp được có được vận may trong ngày, từ đó tìm thấy nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã giao. Thêm vào đó, khả năng giao tiếp khôn khéo giúp bản mệnh nhanh chóng thăng tiến trong tương lai. Công việc tiến triển tốt đẹp giúp con giáp này có được nguồn thu nhập đáng mơ ước nhưng đừng vì thế mà tiêu xài một cách hoang phí nếu không muốn bị “rỗng túi” vào cuối tuần.  

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vượng sắc và đón nhận nhiều tin vui. Người đã kết hôn đón nhận nhiều niềm vui lớn còn người độc thân đang duy trì tốt các mối quan hệ xã giao, từ đó gia tăng cơ hội một nửa yêu thương cho mình. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Ngọ sẽ tiến triển khả quan và thuận lợi. Nhờ có những quyết định sáng suốt, người tuổi này đạt được bước tiến mới trên con đường công danh. Nhưng bản mệnh lại không quá mặn mà với con đường mà mình đang theo đuổi hiện tại. Những hạng mục đầu tư đều suôn sẻ giúp cho con giáp này có được thu nhập ổn định, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống một cách đáng kể. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc, ngọt ngào. Người độc thân thu hút nhiều sự chú ý của những người khác giới nhờ có đào hoa vượng. Đường tình yêu của bạn diễn ra nhưng mong muốn. Dù vẫn còn điềm báo gặp trở ngại nhưng tình cảm của cả hai đủ lớn để vượt qua được điều này. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ thuận buồm xuôi gió và suôn sẻ hết mức. Người tuổi này luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp xung quanh để củng cố thêm cho mình những kiến thức mới. Đồng thời, cách làm việc của bản mệnh trong ngày này luôn đạt hiệu quả cao do biết cách tối ưu thời gian làm việc. Con giáp này không ngừng nỗ lực, chăm chỉ làm việc để đạt được mức lương, thưởng như mình mong muốn. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên viên mãn, tốt đẹp. Dự đoán bạn và nửa kia có thể sẽ xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Hãy thể hiện sự chân thành, tin tưởng lẫn nhau thì mối quan hệ của hai người mới duy trì được lâu dài. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 1 giờ 44 phút trước
Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 2 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Sau ngày 15/10 dương lịch, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ

Sau ngày 15/10 dương lịch, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ