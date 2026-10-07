Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 07/10/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn có hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ nhé!

Con giáp tuổi Sửu

Trong 9 ngày tới, người tuổi Sửu nhận được nhiều niềm vui liên quan tới tài chính. Chuyện làm ăn kinh doanh trong ngày rất có lộc, không phải bỏ vốn nhiều, bản mệnh không cần mệt nhọc mà vẫn thu được lợi nhuận cao, đối tác cũng đáng tin cậy nên vận trình khá trọn vẹn.

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh luôn làm việc với uy tín cao, ngoại giao tốt, lại có tinh thần cầu tiến nên không mấy khi mất tập trung trong công việc. Nhìn chung các nguồn thu nhập của con giáp này đều tăng lên, nhất là những người làm trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản thì càng có thành quả đáng kể, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Dần

Trong 9 ngày tới, cục diện Tam Hợp nhập cục, tuổi Dần được dự báo sẽ có cơ hội gặp được quý nhân trong hôm nay. Ở lần gặp gỡ này, bạn có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ đối phương, giúp ích rất nhiều cho công việc sau này. Vận trình tình cảm của người tuổi này diễn ra tốt đẹp. Vợ chồng đồng lòng đồng sức vun vén hạnh phúc gia đình.

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc tiến triển thuận lợi. Bản mệnh rất tự tin nên chẳng hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức, thời điểm này bạn gần như không có gì phải lăn tăn cả. Dù có phải tăng ca hay bận bù đầu thì bạn vẫn cảm thấy vui vẻ, lạc quan và tập trung tối đa để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 9 ngày tới, tuổi Ngọ được Quý Nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. 

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Ngọ trong thời gian này khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Ngọ và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

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